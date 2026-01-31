İSTANBUL 9°C / 5°C
Ekonomi

81 il için yatırım listesi güncellendi

Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak için hazırlanan ve her il için belirlenen yerel yatırım konularında değişikliğe gidildi.

AA31 Ocak 2026 Cumartesi 10:46 - Güncelleme:
81 il için yatırım listesi güncellendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Yerel Yatırım Konuları Listesi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğde yer alan "Yerel Yatırım Konuları Listesi"ndeki illerin yatırım konularında bazı değişiklikler yapıldı.

81 ildeki yatırımları içeren söz konusu liste, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı ve bölgelerin rekabet güçlerini artırmayı amaçlıyor.

Liste oluşturulurken yerel ihtiyaçların karşılanması, atıl kaynakların değerlendirilmesi, bölgede üretimi olmayan ancak başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi, bölgelerin sektörel öncelikleri doğrultusunda ileri-geri bağlantılı sektörlerin desteklenmesi gibi kriterler dikkate alındı.

