29 Aralık 2025 Pazartesi
Ekonomi

81 ilde büyük heyecan! Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kuralar bugün çekiliyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek ilk kuralar bugün çekilecek. Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirilecek.

29 Aralık 2025 Pazartesi 07:25
81 ilde büyük heyecan! Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kuralar bugün çekiliyor
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek ilk kuralar bugün çekilecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi ile dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olması amaçlanıyor.

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen projeyle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek.

Şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan sosyal konutlar için 10 Kasım'da başlayan başvurular 19 Aralık'ta sona erdi.

Projeye toplam 8 milyon 800 bin kişi başvururken, geçerli başvuru sayısı yaklaşık 5 milyon 300 bin olarak kayıtlara geçti. En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Öte yandan proje kapsamında deprem bölgesi için ek kontenjan da ayrıldı.

- İLK KURA ÇEKİMİ ADIYAMAN İÇİN

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, bugün başlayacak ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.

Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirilecek. Ocak ayı içinde ise bir ilde kura çekim töreni düzenlenmesi planlanıyor.

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

