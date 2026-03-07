81 ilde eğitim başladı: Jandarmadan ekonomi hamlesi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın emir ve direktifleri doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı Mali Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Ümit Kızılca koordinatörlüğünde, SPK Başkan Danışmanı Buket Salkım tarafından kapalı video sistemiyle 81 il Jandarma Komutanlığına geniş kapsamlı finans diplomasisi eğitimi sağlandı.

Eğitimde, finansal sistemlerin ulusal güvenlik boyutu, ekonomik dezenformasyonla mücadele, ülkeler arası asimetrik enformasyon, finansal risklerin yönetimi ve kamu personelinin finansal karar alma süreçlerinde stratejik farkındalık kazanması gibi başlıklar ele alındı.

Bu çalışmayla, yalnızca bireysel mali bilinç düzeyini artırmak değil, kurumsal dayanıklılığı güçlendirmek, ekonomik tehditlere karşı farkındalığı yükseltmek ve finansal güvenliği ulusal güvenliğin tamamlayıcı unsurlarından biri olarak konumlandırmak amaçlanıyor.

- FİNANS DİPLOMASİSİ EĞİTİM PROGRAMI İLK MEZUNLARINI JANDARMA'DA VERDİ

SPK ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında personelin finansal okuryazarlık alanında durumsal farkındalığının artırılması, finansal bilgi, davranış ve tutumlarının geliştirilmesi amacıyla imzalanan "Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" 24 Kasım 2024'te yürürlüğe girmişti.

Protokolün imzalanmasının ardından ülke çapında çok sayıda eğitim, seminer ve faaliyet yapıldı. Söz konusu çalışmalar, Jandarma Genel Komutanlığının 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nda "Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması Projesi" başlığı altında kamuoyuyla da paylaşıldı.

Raporda, yıl boyunca gerçekleştirilen eğitim programları, eğitim verilen personel sayısı ve bu suretle elde edilen kazanımlar ayrıntılı şekilde yer aldı.

- 198 BİN 702 PERSONEL EĞİTİM SÜRECİNİ TAMAMLADI

Genel Komutanlığa özel olarak hazırlanan 18 konu başlığı altında 61 eğitim videosu, "finansalokuryazarlik.gov.tr" platformu üzerinden personelin erişimine açıldı. Teşkilat bünyesinde 198 bin 702 personel eğitim sürecini tamamlayarak 3. Seviye Finansal Okuryazarlık Sertifikası almaya hak kazandı.

Farklı dönemlerde zorunlu askerlik hizmetini Jandarma Teşkilatında yapan yaklaşık 74 bin erbaş ve ere de eğitim verildi. 2025'te icra edilen yüz yüze faaliyetler kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Lojistik Akademisi Komutanlığı, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bursa Işıklar JAMYO Komutanlığı, Jandarma Kriminal Başkanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı olmak üzere çeşitli birlik ve kurumlarda 11 bine yakın personel ve ailelerinin katılımıyla konferans formatında eğitimler gerçekleştirildi.

- EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI

Finansal okuryazarlık çalışmalarına ilave olarak, finansın güvenlik, diplomasi ve ulusal çıkar boyutuna odaklanan "Finans Diplomasisi" eğitimleri de hayata geçirildi. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'nda görevli personele yönelik program, 490 personelin katılımıyla icra edildi.

Ayrıca, 28 personelin katılımıyla SPK'nin Ankara yerleşkesinde 5 hafta süren "Eğitici Eğitimi Programı" gerçekleştirildi ve katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Böylece, teşkilat bünyesinde sürdürülebilir eğitim altyapısı oluşturulması hedeflendi. Jandarma Teşkilatı, klasik asayiş ve güvenlik görevlerinin yanı sıra finansal güvenlik alanında da kurumsal kapasitesini güçlendirerek çok boyutlu güvenlik anlayışını pekiştirmeyi sürdürüyor.