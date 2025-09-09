Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Özellikle konut arzının çözülmesi, kira fiyatlarının düşmesi ve dar gelirli vatandaşımızın ev sahibi olması noktasında adımlarımızı bugüne kadar olduğu gibi yine kararlılıkla atmaya devam ediyoruz." dedi.

Kurum, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Ortahisar ilçesindeki bir kafede düzenlenen basın toplantısında, İzmir Balçova'daki polis merkezine yönelik saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve şehit Polis Memuru Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Trabzon'a altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşümden sosyal konuta ve sokak sağlıklaştırmasına kadar 57 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Kurum, Hayrat'tan Beşikdüzü'ne kadar Trabzon'un dört bir yanını millet bahçeleriyle donattıklarını ifade etti.

Kurum, Trabzon'da dar gelirli vatandaşlara 11 bin yeni yuva kazandırdıklarını, 2 bin 500 konutun inşasının da devam ettiğini anlattı.

Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabını Türkiye'ye örnek olacak bir bakış açısıyla tamamladıklarına işaret eden Kurum, aynı bölgeye yeni konutlar ve iş yerleri ile kapalı otoparklar inşa ettiklerini, ikinci etabını da hızlı bir şekilde yürüteceklerini vurguladı.

"YIL SONUNA KADAR EVİNE GİRMEYEN TEK BİR DEPREMZEDE KARDEŞİMİZİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, geçen hafta Malatya'da olduğunu anımsatarak, "Malatya'da deprem bölgesindeki çalışmalarımızda çok büyük bir eşiği, çok özel bir günü hep birlikte yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 300 bininci konutumuzun anahtarlarını büyük bir coşkuyla, heyecanla milletimize teslim ettik. Orada da çok güçlü şekilde söyledim, burada da Trabzon'umuzda da söylemekten gurur duyuyorum. Geçen hafta itibarıyla afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz 453 bin yuvanın yüzde 70'i tamamlandı ve anahtarları teslim edildi." diye konuştu.

Şu ana kadar afette evi zarar gören, evi yıkılan her 3 depremzedenin 2'sinin evinin anahtarının teslim edildiğinin altını çizen Kurum, dünyada 2 yılda 300 bin konutun zemin etütlerini yapacak, projelerini çizecek, 3 bin 481 şantiyeyi eş zamanla yönetecek ve teslim edecek başka bir ülke olmadığını belirtti.

Kurum, çalışmaların yoğunluğuna işaret ederek, "Şu anda baktığımızda saatte 23, günde 550 konut üreten ve bu tecrübeye, birikime sahip Türkiye'den başka dünyada herhangi bir ülkeden de söz edilemez." ifadelerini kullandı.

Bu başarının, ülkenin ve milletin başarısı olduğunu belirten Kurum, "Bu başarı, gece gündüz depremzedeyi düşünen, depremzede kardeşimizin ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçlarının giderilmesi noktasındaki projeleri yapan devletimizin ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır. Buradan afetzede kardeşlerimize olan sözümü yenilemek istiyorum. Deprem bölgesinde hep söylediğimiz gibi, yıl sonuna kadar evine girmeyen, anahtarını almamış tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız." dedi.

"YAPTIĞIMIZ ESERLERİ, MİLLETİN DEVLETİNE OLAN GÜVENİNİN SİMGELERİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bakan Kurum, 81 ilde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle konut arzının çözülmesi, kira fiyatlarının düşmesi ve dar gelirli vatandaşımızın ev sahibi olması noktasında da adımlarımızı bugüne kadar olduğu gibi yine kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. 1 milyon 704 bin sosyal konutu 23 yıllık süreçte ülkemize, milletimize kazandırdık. Bu projelerle birlikte TOKİ Başkanlığımızla yapmış olduğumuz inşa faaliyetleriyle birlikte de 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşturmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık."

Ülke genelinde şu anda 280 bin sosyal konutun inşasının hızla devam ettiğini hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

"İnşallah önümüzdeki ay da Sayın Cumhurbaşkanımız 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yeni sosyal konutun projesinin müjdesini milletimizle paylaşacak. Bu kampanyada gençlerimize, en az üç çocuğu olan ailelerimize avantajlar sağlayacağız. Trabzonumuzda da kira fiyatlarının düşmesi, burada ev sahibi olmayan dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi amacıyla da kampanya kapsamında yeni sosyal konutları hem merkezde hem de ihtiyaç duyulan ilçelerde yapıyor olacağız."

Kurum, projeleri milletin duasını almak için yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız tüm bu eserleri, bu milletin devletine olan güveninin simgeleri olarak görüyoruz. Bu eserleri, bu simgeler olarak değerlendiriyoruz ve bir taraftan da tabii ki birlik ve beraberliğimizin teminatı görüyoruz. İşte bu şuurla 25 yıldır olduğu gibi yine bugün de yarın da milletimizle omuz omuza vereceğiz. Hep birlikte yürüyeceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeni projelerle, yeni yatırımlarımızla, yeni eserlerimizle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz ki Türkiye'nin çimentosu olan Trabzonumuza, bölgemize eserler yapmaya, Trabzonumuzu güzelleştirmeye, ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz."