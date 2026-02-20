İSTANBUL 18°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8474
  • EURO
    51,6131
  • ALTIN
    7077.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 81 ilde yatırımcılara müjde! Yerel Kalkınma Hamlesi programı 2026 başvuru dönemi başlıyor
Ekonomi

81 ilde yatırımcılara müjde! Yerel Kalkınma Hamlesi programı 2026 başvuru dönemi başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nda 2026 başvuru dönemi başladı. 81 ilde 324 yatırım konusuna 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yüzde 50 vergi indirimi sağlanacak; başvurular 15 Mayıs'a kadar sürecek.

AA20 Şubat 2026 Cuma 11:28 - Güncelleme:
81 ilde yatırımcılara müjde! Yerel Kalkınma Hamlesi programı 2026 başvuru dönemi başlıyor
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformundan, "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı"nın detaylarına ilişkin paylaşım yaptı.

"Doğudan batıya, kuzeyden güneye topyekun kalkınma" vurgusu yapan Kacır, Türkiye'nin üretim altyapısını güçlendiren, illerin potansiyelini katma değerli yatırımlara dönüştüren Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında, "2026 Başvuru Dönemi"nin başladığını bildirdi.

Kacır, 81 ilde 324 yatırım konusu ile her bir yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi avantajlarına işaret ederek, "Başvuru tarihleri 2 Mart-15 Mayıs 2026. İl bazlı belirlenen, öncelikli yatırım alanlarını destekleyeceğiz. Katma değerli üretimi ve nitelikli istihdamı artıracağız. Yerel kalkınma vizyonunu sürdürülebilir ve somut projelerle hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'na, kimlerin başvurabileceği, hangi sektörler ve yatırım başlıklarının destek kapsamında olduğu, değerlendirme süreci ve uygulama takviminin nasıl işleyeceği gibi soruların yanıtları ile çağrı metni ve başvuru rehberine, "https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

  • Yerel Kalkınma Programı
  • Yatırım Destekleri
  • 2026 Başvuru
  • türkiye yatırım
  • türkiye kalkınma
  • türkiye yatırım destek

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.