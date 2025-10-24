81 ile 500 bin sosyal konut geliyor! Detaylar bugün açıklanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüzyılın Konut Projesini açıklayacağını söyleyerek "İşte bu güçlü devlet; milletinin yeni bir hayalini daha gerçekleştirmek için kolları sıvamıştır. Cumhurbaşkanımız, 'Yeni 500 bin sosyal konut projemizi' milletimizle paylaşacaklar. Açıklandığı günden bugüne milletimizin her bir ferdine memurlarımıza, işçilerimize, annelerimize, yeni evli çiftlerimize ve buradaki kıymetli gençlerimize güven veren ve huzur vadeden yüzyılın konut projesini tanıtımını gerçekleştirecekler" ifadelerini kullandı.

Törene, tüm illerin milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri davet edildi.

Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törende, inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntılar açıklanacak.

Projeyle bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak.

TOKİ ELİYLE İLK KEZ KİRALIK SOSYAL KONUT UYGULAMASI DA HAYATA GEÇİRİLECEK

Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin yarısına kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projede, şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor.

5 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞA GÜVENLİ BARINMA

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bugüne kadar sosyal konut projeleriyle 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma imkânı sağladı.

Bu kapsamda, 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut, 250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/İlk Evim İş Yeri projelerinin de arasında olduğu kampanyalarla Türkiye genelinde bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi. 280 bin sosyal konutun inşası devam ederken, Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde de yeni yaşam alanları kuruldu.