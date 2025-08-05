İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2025 Salı / 11 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6874
  • EURO
    47,0588
  • ALTIN
    4413.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 8,13 milyar liralık yaşlı ve engelli aylıkları yatırıldı
Ekonomi

8,13 milyar liralık yaşlı ve engelli aylıkları yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayına yönelik 8,13 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

AA5 Ağustos 2025 Salı 10:09 - Güncelleme:
8,13 milyar liralık yaşlı ve engelli aylıkları yatırıldı
ABONE OL

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlıların hayatın her alanına tam ve etkin katılımlarını sağlama, bağımsız bir yaşam sürmelerine destek olma hedefiyle çalıştıklarını, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanında olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini aktaran Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini vurguladı.

Bu doğrultuda yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladıklarını bildiren Göktaş, "Ağustos ayı için 4,54 milyar lira yaşlı aylığı, 3,59 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,13 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.