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84. dönem özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 84. dönem özel güvenlik sınav soruları yayınlandı!

84. dönem özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı tüm özel güvenlik adayları tarafından merak ediliyor. 84. dönem özel güvenlik sınav soruları yayınlandı. 84. Dönem Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı 20 Ekim tarihinde yapılmıştı. Sınavda sorulan soruların ve cevapları EGM'nin sitesinde erişime açıldı. Sınav soru ve cevaplarının yayınlanmasının hemen ardından gözler 84. dönem özel güvenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 84. dönem özel güvenlik sınavına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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84. dönem özel güvenlik sınav soruları yayınlandı. 84. dönem özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Özel güvenlik soruları ve cevapları EGM'nin sitesinde erişime açıldı. 84. Dönem Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sorularının yayınlanması ile birlikte adaylar işaretlemelerin doğruluğunu kontrol edebiliyorlar. Sınav soru ve cevaplarının yayınlanmasının hemen ardından gözler 84. dönem özel güvenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 84. dönem özel güvenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 
 
84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının 8 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar EGM’nin resmi internet adresinin duyurular kısmından takip edilebilecek. 
 
84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI YAYINLANDI!
20 Ekim'de yapılan ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları ve cevapları geçtiğimiz gün erişime açıldı.
 

ÖZEL GÜVENLİK SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 
ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklandığı dakikadan itibaren TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.
 
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
 

 
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
 
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
 
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak
 

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