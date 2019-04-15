'843 milyon liralık kaçakçılık engellendi'
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak, yasal ticareti hızlandırmaya yönelik politika ve tedbirler geliştirirken, aynı zamanda yasa dışı ticareti önlemek ve bu faaliyetlerin terörizm gibi suçlara finansman sağlamasını engellemek amacıyla kaçakçılıkla kararlı şekilde mücadele ettiklerini söyledi.
Geçen yıl 5 bin 664 olayda toplam 3 milyar lirayı aşkın yasa dışı ticaret ve kaçakçılığın önüne geçtiklerini anımsatan Pekcan, şunları kaydetti:
1.489 OPERASYON YAPILDI
“Yaptığımız yatırım ve çalışmalar neticesinde gümrük muhafaza ekiplerimizce bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu bin 489 kaçakçılık olayında 843 milyon lira değerinde yasa dışı ve kaçak eşya ele geçirildi. Söz konusu kaçakçılık olaylarında 456 milyon lira değerinde uyuşturucuya, 387 milyon lira değerinde ticari eşyaya ve 437 araca el konuldu. Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları neticesinde yaklaşık 2.4 ton uyuşturucu madde yakalandı. Bu dönemde, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaklaşık 4.5 milyon paket kaçak sigaraya el konuldu.”
DEDEKTÖR KÖPEKLER
Türkiye’ye gümrük kapılarından yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 742 bin araç ile 17 milyon 824 bin yolcu giriş çıkışı olduğu bilgisini veren Pekcan, kara kapılarından giriş ve çıkış yapan 193 bin 924 taşıtın araç ve konteyner tarama sistemlerinde tarandığını ifade etti. Öte yandan, narkotik madde kaçakçılığıyla mücadele başta olmak üzere çay-tütün, silah-patlayıcı-mühimmat, asayiş alanlarında dedektör köpeklerin başarıyla hizmet verdiğine işaret eden Pekcan, Türkiye’de ilk defa Ticaret Bakanlığınca eğitilerek kullanılmaya başlanan nakit dedektörü köpekleri de dahil, toplam dedektör köpek sayısının 170’e ulaştığını dile getirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.