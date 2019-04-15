'843 milyon liralık kaçakçılık engellendi'

DEDEKTÖR KÖPEKLER

Türkiye’ye gümrük kapılarından yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 742 bin araç ile 17 milyon 824 bin yolcu giriş çıkışı olduğu bilgisini veren Pekcan, kara kapılarından giriş ve çıkış yapan 193 bin 924 taşıtın araç ve konteyner tarama sistemlerinde tarandığını ifade etti. Öte yandan, narkotik madde kaçakçılığıyla mücadele başta olmak üzere çay-tütün, silah-patlayıcı-mühimmat, asayiş alanlarında dedektör köpeklerin başarıyla hizmet verdiğine işaret eden Pekcan, Türkiye’de ilk defa Ticaret Bakanlığınca eğitilerek kullanılmaya başlanan nakit dedektörü köpekleri de dahil, toplam dedektör köpek sayısının 170’e ulaştığını dile getirdi.