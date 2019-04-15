12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7883
  • 6,55
  • 239.887
  • 95.976
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

'843 milyon liralık kaçakçılık engellendi'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak, yasal ticareti hızlandırmaya yönelik politika ve tedbirler geliştirirken, aynı zamanda yasa dışı ticareti önlemek ve bu faaliyetlerin terörizm gibi suçlara finansman sağlamasını engellemek amacıyla kaçakçılıkla kararlı şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçen yıl 5 bin 664 olayda toplam 3 milyar lirayı aşkın yasa dışı ticaret ve kaçakçılığın önüne geçtiklerini anımsatan Pekcan, şunları kaydetti: 

1.489 OPERASYON YAPILDI

“Yaptığımız yatırım ve çalışmalar neticesinde gümrük muhafaza ekiplerimizce bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu bin 489 kaçakçılık olayında 843 milyon lira değerinde yasa dışı ve kaçak eşya ele geçirildi. Söz konusu kaçakçılık olaylarında 456 milyon lira değerinde uyuşturucuya, 387 milyon lira değerinde ticari eşyaya ve 437 araca el konuldu. Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları neticesinde yaklaşık 2.4 ton uyuşturucu madde yakalandı. Bu dönemde, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaklaşık 4.5 milyon paket kaçak sigaraya el konuldu.” 

DEDEKTÖR KÖPEKLER 

Türkiye’ye gümrük kapılarından yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 742 bin araç ile 17 milyon 824 bin yolcu giriş çıkışı olduğu bilgisini veren Pekcan, kara kapılarından giriş ve çıkış yapan 193 bin 924 taşıtın araç ve konteyner tarama sistemlerinde tarandığını ifade etti. Öte yandan, narkotik madde kaçakçılığıyla mücadele başta olmak üzere çay-tütün, silah-patlayıcı-mühimmat, asayiş alanlarında dedektör köpeklerin başarıyla hizmet verdiğine işaret eden Pekcan, Türkiye’de ilk defa Ticaret Bakanlığınca eğitilerek kullanılmaya başlanan nakit dedektörü köpekleri de dahil, toplam dedektör köpek sayısının 170’e ulaştığını dile getirdi. 

Rusya´da tarla faresi kar üstünde kayak yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

FETÖ'nün hücre evine operasyon

FETÖ'nün hücre evine operasyon

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

'Trump tercihte bulunmalı'

'Trump tercihte bulunmalı'

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

'Şampiyonu açık açık ilan etsinler!'

'Şampiyonu açık açık ilan etsinler!'

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Kazdıkça tarih çıkıyor!

Kazdıkça tarih çıkıyor!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA