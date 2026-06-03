İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2026 Çarşamba / 18 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9508
  • EURO
    53,5007
  • ALTIN
    6629.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 85 tersane, milyarlarca dolarlık ihracat... Komşuda Türkiye dalgası: Önde gelen ülke
Ekonomi

85 tersane, milyarlarca dolarlık ihracat... Komşuda Türkiye dalgası: Önde gelen ülke

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Posidonia 2026 Uluslararası Denizcilik Fuarı kapsamında Türk ve Yunan sektör temsilcileri aynı çatı altında buluştu. Türkiye'nin 76 şirketle katıldığı fuarda, Türk denizcilik ve gemi inşa sanayisinin son yıllardaki yükselişi öne çıktı. Türkiye'nin 85 aktif tersaneye sahip olduğunu aktaran Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, sektörde geçtiğimiz yıl milyarlarca doları aşan ihracat yapıldığını belirtti.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 00:21 - Güncelleme:
85 tersane, milyarlarca dolarlık ihracat... Komşuda Türkiye dalgası: Önde gelen ülke
ABONE OL

Resepsiyonda Türk ve Yunan denizcilik sektörü temsilcileri bir araya geldi.

Türk ve Yunan denizcilik sektörleri arasında yeni işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesini amaçlayan resepsiyon, iki ülkenin denizcilik çevrelerini buluşturdu.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) ile Gemi İnşa Sanayicileri Birliğinin (GİSBİR) sponsorluğunda düzenlenen etkinliğe, denizcilik sektörünün önde gelen temsilcileri, iş insanları ve Atina'daki resmi kurumların temsilcilerinden oluşan yaklaşık 250 davetli katıldı.

Büyükelçi Erciyes, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin denizcilik alanında yükselen konumuna dikkati çekerek, Türk ve Yunan denizcilik sektörleri arasındaki işbirliği potansiyelini vurguladı.

TÜRKİYE 76 ŞİRKETLE GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Türkiye'nin fuara 15'i Türk Milli Pavilyonu'nda olmak üzere toplam 76 şirketle katıldığını belirten Erciyes, bu güçlü katılımın Türk denizcilik sektörünün uluslararası alandaki artan etkinliği ve rekabet gücünün somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Erciyes, Türk denizcilik sektöründe son yıllarda kaydedilen gelişmeleri hatırlatarak, Türkiye'nin artık dünyanın önde gelen denizci ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

Türk gemi inşa sanayisinin son yıllarda önemli başarı hikayesi yazdığını belirten Erciyes, 85 aktif tersaneye sahip Türkiye'nin askeri gemilerden süper yatlara, feribotlardan çevre dostu gemilere kadar yüksek katma değerli ve uzmanlaşmış gemilerin inşasında dünya çapında yetkinlik kazandığını dile getirdi.

İHRACATTA 2 MİLYAR DOLARI AŞAN PERFORMANS

Sektörün geçen yıl 2 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Erciyes, Türk gemi inşa sanayisinin küresel ölçekte rekabet gücünü sürekli artırdığını vurguladı.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de değinen Erciyes, iki ülkenin son üç yılda görüş ayrılıkları ve çözüm bekleyen temel sorunlara rağmen diyalog ve işbirliğinin mümkün olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

HEDEF: 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'in iki ülkenin halklarını, ekonomilerini ve geleceklerini birbirine bağlayan ortak alanlar olduğunu vurgulayan Erciyes, deniz taşımacılığı, gemi inşa, limancılık ve lojistik gibi alanlarda geliştirilecek işbirliğinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşılmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.

Asya-Pasifik açılımında işte ilk durak

Türkiye'nin EFES'e kattığı 2 bayrak İsrail'i ürküttü: Çevremiz kuşatıldı

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'deki rüşvet boşanma davasında ifşa oldu! Çeşme'de milyonluk imar rantı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.