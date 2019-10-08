9 anlaşma ile 5 milyar dolar ticaret
Sırbistan ile Türkiye arasındaki 1.2 milyar dolar olan ikili ticaretin 5 milyar dolara yükseltilmesi için 9 ticari işbirliğine imza atıldı. Başkan Erdoğan “Sırbistan bizim için dost, Balkanlar’daki barış ve istikrar için kilit ülkedir” dedi.
- HALİME KÖKÇE
Sırbistan ile ekonomide yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında yapılan işbirlikleri ile iki ülke arasındaki ticaretin ivme kazanması bekleniyor. Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısına katılarak, burada 9 ticari anlaşmaya imza attı. İki ülke arasında yapılan 1.2 milyar dolarlık ticaretin 5 milyar dolara yükseltilmesi hedefi konuldu. Erdoğan´a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan eşlik etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam etmesinin kendilerine mutluluk verdiğini dile getiren Erdoğan, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tesisinin 140’ıncı yıl dönümü olduğunu anımsattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye-Sırbistan arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, bütün bu ilişkilerin artışı gerçekten göz kamaştırıyor. Bunların artarak devamı için ben Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısını çok çok önemsiyorum Sırbistan bizim için dost, Balkanlar’daki barış ve istikrar için kilit ülkedir” diye konuştu.
6 FABRİKA AÇILACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan burada yaptığı açıklamada “Bugün burada 9 anlaşma imzalandı. Bunlar toplantımızın ne denli verimli olduğunu da gösteriyor. 2 sene sonra Sırbistan’a gerçekleştirdiğim ziyaretten memnuniyet duyuyorum. İkili ilişkilerimiz için yeni hedefler belirledik. Bizim Sırbistan’da aramızdaki ilişkileri siyasi, ticari, ekonomik, savunma gibi alanlarda geliştirmenin de gayreti içerisinde olacağız. İş birliğimiz mükemmel bir seviyeye ulaşmıştır. İş adamlarımızın Sırbistan’ın çok farklı bölgelerinde iş imkanları oluşturan yatırımları mevcut. İş adamlarımızı teşvik ediyor ve bu yatırımlarını devam ettirmelerini istiyorum. 6 fabrikamızın açılışını gerçekleştireceğiz, 1 fabrikamızın da temelini atacağız. Ticaret hacmimiz 1.2 milyar dolara yükseldi. Yenilenen ticaret anlaşmamız kısa süre önce yürürlüğe girdi. Bu çalışmalar kısa vadede 2 uzun vadede 5 milyar dolar hedefimize ulaşmamızda yardımcı olacaktır” açıklamasında bulundu.
DOSTLUK PROJESİNİN TEMELİ ATILIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Sırbistan’da, Belgrad-Saraybosna Otoyolu’nun temelini bugün atıyor. Türk şirketi tarafından yapılan otoyolu ‘Dostluk Projesi’ olarak tanımlayan Erdoğan, projenin en kısa sürede tamamlanmasına büyük önem verdiklerini açıkladı. Sırp basınına demeç veren Başkan Erdoğan iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, TİKA’nın Sırbistan’daki Ram Kalesi ve Kalemegdan’daki tarihi eserlerin restorasyonu ile turizme katkıda bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, “Bu ziyaretim vesilesiyle ayrıca bölge için büyük önem taşıyan ve dostluk projesi olarak gördüğümüz Belgrad-Saraybosna Otoyolu’nun temeli atıyoruz. Pek çok kişinin merakla takip ettiğini bildiğim bu projenin en kısa sürede hayata geçirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu projeyi, sadece bölgesel ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesini sağlayacak bir proje olarak değil, bölgesel barışa da katkıda bulunacak ve gönülleri birleştirecek bir dostluk projesi olarak görüyoruz” diye konuştu. Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomi potansiyelinin daha da artırılması gerektiğinin altını çizerek, “2009 tarihli STA 2010 yılından bu yana ikili ticaret hacmimiz yüzde 200 oranında arttı ve 2018’de 1,2 milyar dolar seviyesini yakaladı. Bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolar, sonrasında 5 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz” dedi.
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