9 bin madene denetim geliyor

Dönmez, Manisa programı kapsamında Soma Madenci Şehitliği’ni ziyaret etti. Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı’nda düzenlenen iftar programına da katılan Dönmez, Soma ve Tunçbilek’te henüz üretim yapılmayan 375 milyon ton kömür rezervine sahip sahalar için ruhsat devir anlaşmalarının imzanlandığını söyledi. Bölgedeki 3 sahanın özel sektöre devredildiğini hatırlatan Bakan Dönmez, “Orada yaklaşık 10 bin kişiyi yeni işçi istihdamı sağlamış olacağız. Bunun yanı sıra sadece kömürde değil, kömürün dışındaki sahalarımızda da geçtiğimiz yıl 1248 maden sahasını ihale ettik. 2019 yılında bu sayıyı inşallah 2 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece, istihdamı daha yukarılara çıkarmış olacağız” dedi.

Kömürden akaryakıt üretiminde başarı

Dönmez daha sonra Manisa’nın Soma ilçesinde kömürden akaryakıt elde eden TÜBİTAK Trijen Pilot Tesisi’ni ziyaret etti. Dönmez “Uzman arkadaşlarımız, bugünkü ham petrol fiyat seviyelerini dikkate aldığımızda bu tesisin daha ekonomik ürün üretebileceğini söylüyorlar”dedi. Tesiste emisyonun sıfır olduğunu, enerjisini de kendi kendine ürettiğini aktaran Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu açıdan da son derece temiz bir enerji kaynağı. Bu tip teknolojiler temiz kömür teknolojileri başlığı altında incelenen hususlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla beraber bu projenin ilerisinde neler olabilir, yol haritasını belirleyeceğiz..”