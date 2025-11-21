9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 40 şüpheli arasında hakemler de var

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde yasa dışı bahis gelirlerinin kripto para soğuk cüzdanlarıyla gizlendiği tespit edildi.

Ayrıca 'Hawala sistemi' olarak bilinen yöntemle Mersin'deki bir kuyumcu aracılığıyla kayıt dışı para transferi yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemlerle yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderdiği ifade edildi.

801 KİŞİNİN HESABI MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin banka hesapları incelendi. Yapılan incelemede 4 klasman hakeminin hesaplarına 1 milyon 300 bin TL giriş olduğu, 2020-2025 yılları arasında ise toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi. Hakemler hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve '6222 Sayılı Yasa'ya muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı.

Jandarma ekiplerince Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, soruşturmaya konu şirketler ile şüphelilere ait para ve mal varlıklarına el konuldu. Yapılan aramalarda 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin avro, 5 milyon 183 bin TL, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve kripto varlıkların bulunduğu soğuk cüzdanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 40 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.