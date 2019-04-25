9 şehirde kamu kurumlarına 3988 personel alımı! Kamu kurumlarına nasıl başvurulur, başvuru şartları nelerdir?

9 şehirde kamu kurumlarına 2019 yılı için 3 bin 988 personel alımı yapılacak. İş arayan vatandaşlar bugünlerde, “9 şehirde kamu kurumlarına 3988 personel alımı başvurusu nasıl olur, başvuru şartları nelerdir” sorusunu soruyor. İŞKUR işçi alımı ilanlarında açıklama yayınladı. Açıklamaya göre, İŞKUR mezuniyet ve sınav şartı olmadan personel alabilecek. İş arayan ilgili vatandaşlar bu gelişmeyi heyecanla takip etti. TYP kapsamında yayımlanan ilanlarda belediyelere, köylere hizmet götürme, Aile İl Müdürlüklerine, Üniversitelere, İl Özel İdarelerine, AFAD, İl Sağlık Müdürlükleri, İl ve İlçe Müftülüklerine alım yapılıyor. Bugünlerde, “kamu kurumlarına personel alımında başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur” sorularına cevap aranıyor. Haberimizin devamında detaylara ulaşabilirsiniz.

ALIM YAPILAN ŞEHİRLER

İŞKUR aracılığıyla bugün yayımlanan ilanlar da eklenince, kamuya TYP kapsamında personel alımı yapılan il sayısı arttı. Buna göre Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında İstanbul, İzmir, Osmaniye, Şanlıurfa, Kastamonu, Rize, Bilecik, Zonguldak ve Muş şehirlerine personel alımı yapılıyor.

ALIM YAPILAN KAMU KURUMLARI

TYP kapsamında yayımlanan ilanlarda belediyelere, köylere hizmet götürme, Aile İl Müdürlüklerine, Üniversitelere, İl Özel İdarelerine, AFAD, İl Sağlık Müdürlükleri, İl ve İlçe Müftülüklerine alım yapılıyor.

İLANLAR

İŞKUR 'da yayımlanan ilanlar şu şekilde;

BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR 'a kayıtlı ve işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (Açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

Başvuru yapacak adayların, alımın yapıldığı şehirde ikamet ediyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADIMLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izleyerek başvurusunu yapması gerekmektedir.

1. Aşağıdaki linki tıklayın

2. Açılan sayfada iş arayan kısmından kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın