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Ekonomi

9 yıllık dava kapanıyor! Halkbank'tan ABD açıklaması: Tamamıyla sona erecek

Halkbank, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin müşterek talep dilekçesini onaylaması halinde banka aleyhine açılan ve yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davasının tamamen sona ereceğini açıkladı.

AA11 Haziran 2026 Perşembe 10:03 - Güncelleme:
9 yıllık dava kapanıyor! Halkbank'tan ABD açıklaması: Tamamıyla sona erecek
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Halkbank tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ABD'de banka aleyhinde açılan ceza davası ve ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC) süreçlerine ilişkin açıklama yapıldı.

ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile banka arasında imzalanarak 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması (DPA – Deferred Prosecution Agreement) kapsamında öngörülen Uyum Raporu'nun uzman kuruluş tarafından hazırlanarak ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile OFAC'a zamanında teslim edildiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uyum Raporu'nun teslim edilmesi sonrasında uzlaşma anlaşması uyarınca Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek imza edilen dilekçeyi, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne 10 Haziran 2026 tarihinde sunmuştur. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylaması ile birlikte 9 yıldır devam eden ceza davası tamamıyla sona erecektir."

  • Halkbank ABD
  • New York Bölge
  • Güney Mahkeme

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