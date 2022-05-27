900 TL destek ödemeleri başladı! Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 900 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 900 TL yardım ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Hane bazlı yapılan ödemelerle her aileye düzenli olarak 500-900 TL arası destek sağlanıyor. Peki 900 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilenler...

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tarafından çocuklu ailelere verilen 900 TL'ye varan yardım ödemesiyle hane bütçesine katkı sağlanarak çocukların okul, gıda, giyim gibi harcamalarına destek sağlanması planlanıyor.

Aile Bakanlığı tarafından yapılan destek kapsamında Okul öncesi çocuklar için 500, İlköğretim için 750, Ortaöğretim için 800 TL, Üniversite öğrencisi için ise 900 TL şeklinde ödeme yapıldığı bildirildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 900 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuk yardımlarına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile kaymakamlıklar aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verdiği 900 TL destek ödemesinden faydalanmak isteyenler; il müdürlüklerinden talep edilen evrak ve başvuru formlarıyla birlikte kaymakamlıklara ve sosyal yardımlaşma vakıflarına giderek başvuruda bulunabilecekler. Yapılacak incelemeler sonucunda başvuruda bulunan vatandaşlara bilgi verilecek ve ödemelerini alabilecekler.