İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2025 Çarşamba / 17 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7941
  • EURO
    43,6608
  • ALTIN
    4044.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 95 yıl sonra bir ilk... Dünya devinde üretim durma noktasına geldi
Ekonomi

95 yıl sonra bir ilk... Dünya devinde üretim durma noktasına geldi

Almanya'da Ford'un 1930'dan bu yana üretim yapan Köln fabrikasında işçiler grev başlattı. 11 bin 500 çalışan, talepleri karşılanana kadar üretimi durdurdu.

AA14 Mayıs 2025 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
95 yıl sonra bir ilk... Dünya devinde üretim durma noktasına geldi
ABONE OL

Almanya'nın Köln kentinde 1930'dan bu yana üretim yapan ve 11 bin 500 kişinin çalıştığı Ford fabrikasında işçiler, greve başladı.

Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford'un Avrupa merkezi olan Köln'deki fabrikasında çalışan işçiler, istihdamı 2027 yılına kadar 2 bin 900 kişi azaltmayı planlayan fabrika yönetimine karşı greve gitti.

İşçilerin, IG Metall sendikasının çağrısıyla, 04.30'da erken vardiyayla başlattıkları grevin, dönüşümlü olarak yarın sabah vardiyasına kadar devam ettirileceği belirtildi.

Ford'un Köln fabrikasında, sendikanın çağrısı üzerine işçilerin çoğunluğunun greve katılmasıyla fabrikanın üretim hatlarının bu sabah itibarıyla durma noktasına geldiği kaydedildi.

Aralarında çok sayıda Türk'ün de bulunduğu işçiler, 2027 yılına kadar istihdamı 2 bin 900 kişi azaltmayı planlayan Ford fabrikasıyla yapılan müzakerelerde şirket üzerindeki baskıyı artırmak istiyor.

  • Ford grev
  • Almanya fabrika
  • işçi talep

ÖNERİLEN VİDEO

Motosiklet hırsızları dördüncüyü çalarken suçüstü yakalandı! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.