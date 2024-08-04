96 milyar liralık borç için 6 aşamalı süreç! Gayrimenkuller SGK'ya devredilebilecek

Belediyelerin 96 milyarlık borcu için düğmeye basan SGK, süreci 6 aşamada yürütecek. Son aşamada SGK'ya gayrimenkul devri de gündeme gelebilecek.

Borçların tahsilatı için harekete geçen SGK, belediyelere tebligatlarını göndermeye başladı. AKŞAM yazarı Tarkan Zengin 6 aşamalı sürecin icra işlemlerine kadar gidebileceğini söyledi. Bu aşamada SGK borcunu tahsil edemezse belediyelere ait gayrimenkuller SGK'ya devredilebilecek. Tarkan Zengin 6 aşamalı süreci şöyle anlattı:

SGK'NIN PLANI

BİLGİLENDİRME: 1. aşamada, SGK İl Müdürlükleri aracılığı ile belediyelere borçlarının olduğuna dair resmi bilgilendirme yapılıyor.

GEREKLİ BİLDİRİMLER: 2. aşamada ise belediyelere borçları ile ilgili resmi bildirimler yapılıyor. Söz konusu bu bildirimler, borcun miktarı, ödeme tarihleri ve gecikme faizleri gibi detayları kapsıyor.

BORÇ İTİRAZ SÜRECİ: Belediye, bildirilmiş olan borçlara itirazda bulunabiliyor. Söz konusu bu itirazların değerlendirilmesinden sonra borçlar kesinleşiyor ve ödeme süreci başlıyor.

ÖDÖME SÜRECİ: İtirazın olmadığı ya da itirazların sonuçlandığı hallerde, belediyeler borçlarını ödemek durumunda kalıyor.

İCRA İŞLEMLERİ: Belediyeler borçlarını ödemedikleri durumda SGK icra işlemlerini resmen başlatıyor. Söz konusu icra süreci, belediyelerin mali durumunu ciddi biçimde etkileyebilecek bir adım olarak dikkat çekiyor.

GAYRİMENKUL DEVRİ: Borçların ödenmemesi halinde, belediyelere ait gayrimenkuller SGK'ya devredilebiliyor. Belediyeler bu aşamada borçlarına karşılık olarak gayrimenkul teklifinde bulunabiliyor. Söz konusu bu teklifler, SGK yönetim kurulu tarafından değerlendiriliyor ve nihai karar veriliyor.

IŞIKHAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da 25 Temmuz'da belediyelerin SGK'ya toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ya olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor" demişti. Bakan Işıkhan benzer çağrıyı martta da yapmıştı. Işıkhan borcun yüzde 67.7'sinin CHP'li belediyelere ait olduğunu, en borçlu ilk 5 belediyenin de CHP'li olduğunu söylemişti.

HAZİNE'DEN 913 MİLYAR LİRALIK BORCA KEFALET



Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında bugüne kadar 913.5 milyar lirayı aşkın kredi kullandırılırken, bunun 871.9 milyar lirası ticari kredilerden oluştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, teminat yetersizliği bulunan firmaların finansmana erişim imkanlarının artırılması amacıyla KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmalara Hazine destekli kefalet sistemiyle destek sağlanıyor. Sistem kapsamında 2009'dan temmuz ayı sonuna kadar kullandırılan kredi miktarı 913 milyar 577 milyon liraya ulaştı. Bu krediler için sağlanan kefalet ise 766 milyar 432 milyon 466 bin lira olurken, kefalet risk bakiyesi ise 219 milyar 948 milyon 648 bin lira olarak hesaplandı. Sistem kapsamına işletmelerce kullanılan ticari kredi tutarı 871 milyar 937 milyon lirayı bulurken, bu kredilere yönelik kefaletin 732 milyar 936 milyon lira olduğu tespit edildi.