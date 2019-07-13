27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

A101 13-19 Temmuz aktüel kataloğunda bu hafta neler var? A101 aktüel kataloğunda haftanın yıldızları!

A101 13-19 Temmuz kataloğundaki ürünler raflardaki yerini aldı. Peki, A101 aktüel kataloğunda haftanın yıldızlarında neler? Bu haftaki A101 haftanın yıldızları kataloğunda gıda ve temizlik ürünleri ön planda. Hafta sonu mutfakları için market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar A101’in bu fırsatını kaçırmamalı. Milkten tuzlu tereyağı 950 gr 33,95 TL, Öncü domates salçası 1650 gr 19,90 TL, Ahir tam yağlı taze beyaz peynir ise 14,95 TL’den satılıyor. Temizlik ürünlerinde ise bingo konsantre toz deterjan 28,90 TL, Yumoş konsantre yumuşatıcı 16,45 TL, domestos ultra çamaşır suyu 4 kg 16,90 TL, Persil konsantre toz detarjan 6,5 kg ise 34,95 TL’den raflarda sizleri bekliyor. İşte A101 13-19 Temmuz aktüel kataloğundaki ayrıntılar aşağıda…

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

‘A101 13-19 Temmuz aktüel kataloğunda bu hafta neler var?’ sorusuna vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. A101 13-19 Temmuz kataloğundaki ürünler raflardaki yerini aldı. Bu haftaki A101 haftanın yıldızları kataloğunda gıda ve temizlik ürünleri ön planda. Hafta sonu mutfakları ve temizlik ürünleri için alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar A101’in bu fırsatını kaçırmamalı. Peki, A101 aktüel kataloğunda haftanın yıldızlarında neler? Milkten tuzlu tereyağı 950 gr 33,95 TL, Öncü domates salçası 1650 gr 19,90 TL, Ahir tam yağlı taze beyaz peynir ise 14,95 TL’den satılırken salkım domates 3,25 TL kg, soğan 2,25 TL kg, kavun ise 1,45 kg satılacak. Temizlik ürünlerinde ise bingo konsantre toz deterjan 28,90 TL, Yumoş konsantre yumuşatıcı 16,45 TL, domestos ultra çamaşır suyu 4 kg 16,90 TL, Persil konsantre toz detarjan 6,5 kg ise 34,95 TL, selpak tuvalet kağıdı 8’li 8,95 TL, cif sprey bayon/mutfak temizleyici ise 11,95 TL’den raflardaki yerini alacak. İşte A101 13-19 Temmuz aktüel kataloğundaki ayrıntılar aşağıda…

A101 13-19 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

 

A101 HAKKINDA
 
A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.
 
Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 914 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 3,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

 

 

Başkan Erdoğan´dan 15 Temmuz paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bu fotoğraf bugün çekildi!

Bu fotoğraf bugün çekildi!

6 yıl önce oluşmuştu... Kayboldu

6 yıl önce oluşmuştu... Kayboldu

Beşiktaş'a çılgın gelir! 35,3 milyon Euro

Beşiktaş'a çılgın gelir! 35,3 milyon Euro

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Bahçeli: Milletin evet dediği sistemi kötü göstermek hakarettir

Bahçeli: Milletin evet dediği sistemi kötü göstermek hakarettir

Bedelli askerlik başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlik başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

'Profesörüm, kimse beni dolandıramaz' dedi ama... Büyük şok

'Profesörüm, kimse beni dolandıramaz' dedi ama... Büyük şok

Yeni görüntüler ortaya çıktı: Halk sokaklara böyle akın etti

Yeni görüntüler ortaya çıktı: Halk sokaklara böyle akın etti
 

POPÜLER HABERLER

İşte S-400 sistemlerinin Ankara´ya iniş anı

İşte S-400 sistemlerinin Ankara´ya iniş anı

Türkiye bu tohumları bekliyor, boyu 5 metreye ulaştı

Türkiye bu tohumları bekliyor, boyu 5 metreye ulaştı

İlk kez görüldü! Okyanusları aştı, Antalya'ya ulaştı...

İlk kez görüldü! Okyanusları aştı, Antalya'ya ulaştı...

S-400'leri getiren AN-124 ve Ilyushin 72 uçaklarının özellikleri neler?

S-400'leri getiren AN-124 ve Ilyushin 72 uçaklarının özellikleri neler?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA