A101 13-19 Temmuz aktüel kataloğunda bu hafta neler var? A101 aktüel kataloğunda haftanın yıldızları!

‘A101 13-19 Temmuz aktüel kataloğunda bu hafta neler var?’ sorusuna vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. A101 13-19 Temmuz kataloğundaki ürünler raflardaki yerini aldı. Bu haftaki A101 haftanın yıldızları kataloğunda gıda ve temizlik ürünleri ön planda. Hafta sonu mutfakları ve temizlik ürünleri için alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar A101’in bu fırsatını kaçırmamalı. Peki, A101 aktüel kataloğunda haftanın yıldızlarında neler? Milkten tuzlu tereyağı 950 gr 33,95 TL, Öncü domates salçası 1650 gr 19,90 TL, Ahir tam yağlı taze beyaz peynir ise 14,95 TL’den satılırken salkım domates 3,25 TL kg, soğan 2,25 TL kg, kavun ise 1,45 kg satılacak. Temizlik ürünlerinde ise bingo konsantre toz deterjan 28,90 TL, Yumoş konsantre yumuşatıcı 16,45 TL, domestos ultra çamaşır suyu 4 kg 16,90 TL, Persil konsantre toz detarjan 6,5 kg ise 34,95 TL, selpak tuvalet kağıdı 8’li 8,95 TL, cif sprey bayon/mutfak temizleyici ise 11,95 TL’den raflardaki yerini alacak. İşte A101 13-19 Temmuz aktüel kataloğundaki ayrıntılar aşağıda…

A101 13-19 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

A101 HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 914 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 3,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.