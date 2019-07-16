A101 18 Temmuz aktüel kataloğunda aldın aldın kampanyası! 18 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda bakın neler var?

A101 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ‘Aldın Aldın’ sloganıyla yayınlanacak A101 18 Temmuz aktüel kataloğunda büyükten küçüğe herkesi arayacağı çeşit çeşit ürünler mevcut. LED TV’lerden cep telefonuna elektronik ürünlerden ev eşyalarına, kişisel ihtiyaç ürünlerinden çocuk oyuncaklarına kadar piyasada en uygun fiyata bulabileceğiniz ürünler A101’de. Peki, 18 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Full HD smart LED TV 2,099,00 TL, Vestel Venüs Z20 cep telefonu 1,399,00 TL’den satılırken bayanlar için Singer Brilliance-6160 dikiş makinası 699,00 RL’den satılacak. Elektronik ürünlerde ise, dik süpürge 119,00 TL, Piranha aksiyon kamerası 99,95 TL’den raflardaki yerlerini alacak. Temizlik ve gıda ürünlerinde ise, Bingo toz deterjan 10 kg 45,99 TL, dixi yüzey temizleyici 16,90 TL’den satılırken, Abalı Ayçiçek yağı 4,5 kg 32,95 TL, Erpiliç dondurulmuş piliç kasap köfte 1000 g 13,95 TL’den satılıyor olacak. Ayrıntılar haberimizde…

A101 18 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER LSİTESİNDE NELER VAR?

A101 HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 914 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 3,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.