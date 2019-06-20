A101 20 Haziran aktüel ürünler kataloğu raflarda! 20 Haziran aktüel ürünler kataloğunda temizlik ürünlerinde büyük indirim!

Milyonlarca vatandaş, ‘A101 20 Haziran aktüel ürünler listesi yayınlandı mı?’ sorusuna yanıt arıyor. A101 20 Haziran aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini almış bulunuyor. Bu haftaki listede yer alan temizlik ürünlerinde büyük indirim var. Bu hafta sonu aldın aldın. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi temizlik ürünlerinde indirim var? En çok merek edilen başlıklardan birisi olan temizlik ürünlerinde, Viking yumuşatıcı 14,95 TL, Viking yüzey temizleyici 8,95 TL’den satılırken Rinso toz deterjan 37,95 TL, ABC sıvı deterjan 18,95 TL, DOmestos ultra çamaşır suyu ise 24,75 TL’den satılıyor. Bunun yanın da küçük bir fırsat da içeceklerde mevcut. Juss Aromalı içecek çeşitleri 1,75 TL, Mixmey meyve bar çeşitleri ise 1,25 TL’den raflardaki yerinde mevcut. İşte A101 aktüel ürünler listesi haberimizin ayrıntılarında…

20 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ FİYATLARI

A101 HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.