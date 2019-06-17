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A101 20 Haziran aktüel ürünler listesi yayınlandı! 20 Haziran aktüel ürünler listesinde ev sahipleri için yok yok!

A101 20 Haziran aktüel ürünler listesi yayınlandı! Vatandaşlar için büyük yaz fırsatı bu katalogda. Yeni ev tutanlar ya da eski eşyalarını yenilemek isteyen vatandaşlar A101 20 Haziran aktüel ürünler listesine mutlaka bakmalı. Vatandaşlar tarafından en çok aratılan kelimelerden biri olan A101 aktüel ürünler listesinde ev eşyasından temizlik ürününe, tekstilden beyaz eşyaya kadar pek çok kategorideki ürün uygun fiyata sizleri bekliyor olacak. Peki, A101 20 Haziran aktüel ürünler listesinde neler var? Sunny garantili Elton Hd uydu alıcı Led 1,399,00 TL’den satılırken, SCM 9100 çamaşır makinesi 1,299,00 TL, SBM 4001 bulaşık makinesi 1,099,00 TL, promise 1408 dikiş makinesi ise 399,00 TL’den satılıyor. Ev eşyalarında ise 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap 1099,95 TL, 4 sepetli çok amaçlı dolap 109,95 TL, çok amaçlı dolap içi asılabilir raf 22,95 TL’den satılacak. İşte 20 Haziran A101 aktüel ürünler listesi haberimizin ayrıntılarında…

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A101 20 Haziran aktüel ürünler listesi yayınlandı! .Yeni ev tutanlar ya da eski eşyalarını yenilemek isteyen vatandaşlar A101 20 Haziran aktüel ürünler listesine mutlaka bakmalı. ‘Aldın aldın’ kampanyasıyla 20 Haziran’dan sonrada büyük fırsatlar A101’de sizleri bekliyor olacak. Vatandaşlar tarafından en çok aratılan kelimelerden biri olan A101 aktüel ürünler listesinde ev eşyasından temizlik ürününe, tekstilden beyaz eşyaya kadar pek çok kategorideki ürün uygun fiyata sizleri bekliyor olacak. Her üründen alternatif çeşitler bulabileceğiniz bu katalogda sizler için yok yok. Peki, A101 20 Haziran aktüel ürünler listesinde neler var? Sunny garantili Elton Hd uydu alıcı Led 1,399,00 TL’den satılırken, SCM 9100 çamaşır makinesi 1,299,00 TL, SBM 4001 bulaşık makinesi 1,099,00 TL, promise 1408 dikiş makinesi ise 399,00 TL’den satılıyor. Ev eşyalarında ise 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap 1099,95 TL, 4 sepetli çok amaçlı dolap 109,95 TL, çok amaçlı dolap içi asılabilir raf 22,95 TL’den satılacak. Bunların yanında hafta sonlarını kamp yaparak geçirmek isteyen vatandaşları da büyük sürprizler bekliyor. İki kişilik çadır 99,95 TL, 2 kişilik hamak 29,95 TL’den satılırken, matara çeşitleri 34,95 TL, olta takımı ise 69,95 TL’den satılacak. İşte 20 Haziran A101 aktüel ürünler listesi haberimizin ayrıntılarında…

20 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ FİYATLARI

A101 HAKKINDA
 
A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.
 
Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.
 
A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.
 
Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

 

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