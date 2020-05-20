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Ekonomi

A101 21 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'de bu hafta Aldın Aldın!

A101'in 21 Mayıs 2020 günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu 'Aldın Aldın' sloganıyla yayınlandı. A101'de bu hafta Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı öncesi birçok üründe büyük fırsatlar sunuluyor. A101'in 21 Mayıs 2020 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğunda; 40 ekran Full HD Televizyon, Samsung Galaxy A2 Core Akıllı Telefon, Mikrodalga fırın, Filtre Kahve Makinesi, Plastik sandalye ve masa gibi ürünlerdeki indirimli fiyatlar göze çarpıyor. A101'de ayrıca Ramazan Bayramı için şeker ve çikolataların da yer aldığı Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

20 Mayıs 2020 Çarşamba  17:30 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:30
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Müşteriler 'A101 21 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. A101 bu hafta da geniş yelpazedeki aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerin yüzünü güldürecek. A101'de bu hafta; Dahili uydu alıcılı HI-LEVEL 58″ UltraHD Smart Led TV 2799 TL. Piranha Gaming Klavye 39,95 TL. Piranha Gaming Mouse 29,95 TL. Piranha Gaming Kulaklık 49,95 TL. Dahili uydu alıcılı, ücretsiz montaj olanağı ile satışa sunulan Samsung 40N5000 FullHD Led TV 1999 TL. Samsung Kulak İçi Kulaklık 49,95 TL. Samsung 10000 mAh Powerbank 109 TL. Bluetooth 5 0 teknolojisi ile üretilmiş, hızlı eşleşme özellikli, Android ve IOS uyumlu, tek bir şarjda 6 saat kesintisiz müzik keyfi sunan Samsung Galaxy Buds Kablosuz Kulaklık 499 TL'den satışa sunulacak.

A101 21 MAYIS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER

A101 aldın aldın fırsatları bu kadarla da bitmiyor. A101'in aldın aldın 21 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda; 2 yıl garantili Samsung Galaxy A2 Akıllı Telefon 799 TL. A101 21 Mayıs 2020 kataloğunda elektronik ürünlerin yanı sıra çok sayıda elektrikli ev aleti de yer alıyor. Evlerinizde en büyük yardımcılarınız olacak bu ürünlerden Fantom Carbon Cyclone Süpürge 399 TL. Arzum Starru El Blender Seti 159 TL. Buz çözme özellikli, zamanlayıcılı, 23 litre iç hacme sahip, led göstergeli Samsung Mikrodalga Fırın 449 TL. Aprilla Kablosuz Erkek Bakım Seti 49,95 TL'den raflarda yerini alacak.

A101 aktüel ürünlerde; Kiwi Filtre Kahve Makinesi 89,95 TL. Sinbo SYM Çay Seti 139 TL. A101 in 21 Mayıs 2020 günü müşterilerine sunacağı indirimli ürünler arasında mobilya ürünleri de bulunuyor. Birinci sınıf malzemeden üretilmiş 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL. Ayakkabı Dolabı 149,95 TL. Çoklu Resim Çerçevesi 7,95 TL. Jant kapaklı çift tekerlek sistemine sahip, sabitlenmiş şifreli kilit sistemi, 360 derece dönebilen tekerlekleri ile dikkat çeken Loock’ Büyük Boy Valiz 99,95 TL.

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