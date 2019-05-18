A101 23 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! A101 23 Mayıs aktüel ürünler kataloğu listesinde bu hafta neler var?

A101 23 Mayıs aktüel ürünler listesi yayınlandı! Vatandaşlar, A101 23 Mayıs aktüel ürünler kataloğu listesini merak ediyordu. Eviniz için her hafta çok seçenekli ürünleri sizlere sunan A101 aktüel ürünler listesiyle yine dopdolu. ‘A101 23 Mayıs aktüel ürünler kataloğu listesinde bu hafta neler var?’ sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için fiyat listesini haberimizin ayrıntılarında sizin için derledik. Ramazan Bayramına sayılı günler kala A101 23 Mayıs aktüel ürünler listesinde çok sayıda elektronik ürün çok uygun fiyata sizleri bekliyor. Ancak ürünler kısıtlı sayıda bulunduğu için elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederiz. Samsung 43NU7100 43” UHD 4K Smart TV 2.929, TL, General mobile GM8 Go Black cep telefonu 749,00 TL, Piranha kablolu kulaklık 24,95 TL’den satılırken, ALTUS AL 1003 3 çekmeceli derin dondurucu 649,00 TL, Fantom toz torbalı süpürge 259,00TL, ATR-7025 vücut bakım ve traş makinası ise 69,95’ten satılıyor. Fakat, bu ürünler kısıtlı sayıda olduğu için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Bunun yanında bayramda evinizde bulundurmanız gereken pek çok ürün çeşitleri de karşınızda. A101 marketler zincirine ait 23 Mayıs 2019 tarihli aktüel ürünler fiyat listesinin tüm ayrıntıları haberimizde…

23 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!

A101 HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.