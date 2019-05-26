A101 30 Mayıs aktüel ürünler listesi dopdolu yayında! 30 Mayıs A101 aktüel ürünler listesinde Ramazan Bayramı tatili sürprizi!

A101 30 Mayıs Perşembe aktüel ürünler listesi yayınlandı! A101 aktüel ürünler listesi 30 Mayıs günü Ramazan Bayramı tatili sürprizleriyle sizleri bekliyor olacak. Ramazan Bayramı tatili hazırlıklarına şimdiden başlayan vatandaşlar şimdiden alışveriş hazırlıklarına başladı. A101 marketler zincirinde çok kaliteli ve cazip fiyatlı ürünler sizleri bekliyor. ‘Aldın Aldın’ bitmez kampanyasıyla sizlere sunulan ürünler çok uygun fiyatlara satılıyor. Peki, A101 630 Mayıs aktüel ürünler listesinde neler var? 30 Mayıs Perşembe gününden itibaren, Tüm yüz maske şnorkel 89,95 TL, Bestway şişmehavuz büyük boy 59,95, tek kişilik bot 79,95 TL, çocuk dalış maskesi 14,95 TL’den yaz tatili içi sizleri bekliyor olacak. Bunun yanında plaj sandalyesi 44,95, plaj şezlongu 47,95 plaj hasırı 9,95 TL’den satılırken, lisanslı plaj çadırı 14,95 TL, plaj havlusu 19,95 TL, lisanslı parmak arası terlik 12,95 TL’den sizlere sunulacak. İşte 30 Mayıs A101 aktüel ürünler listesi…

A101 30 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ NELER?

A101 HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.