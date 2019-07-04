A101 4 Temmuz aktüel ürünler listesi burada! 4 Temmuz 2019 A101 aktüel ürünler listesi teknolojik fırsatlarla dolu! A101 4 Temmuz aktüel ürünler listesi burada! 4 Temmuz A101 aktüel ürünler listesi bu hafta teknolojik fırsatlarla dolu. Temizlik ve gıda ürünlerini de kaçırmamınız gerekiyor. Her hafta çok çeşitli fırsatlarla vatandaşların karşısına çıkan A101’de yine büyük sürprizler var. Çok ucuz ürünler raflarda sizleri bekliyor. Peki, A101 4 Temmuz aktüel ürünler listesinde neler var? Bu hafta A101'de hangi ürünleri bulacak? Teknnolojik ürünlerde, Samsung 55NU7300 55' UHD Curved Tv 4.499 TL, Samsung J6+ Cep Telefonu 1.199 TL, Aprilla ATR-7002 Kulak&Burun Kılı Kesme Makinesi 11,95 TL'den satılırken Lux Güzellik Sabunu Çeşitleri 85g 2,75 TL, Natural Hekimce İngiliz Karbonatı 200g 6,95 TL, Natural Hekimce Heindistan Cevizi Yağı 150g 19,95 TL, ABC Çamaşır Yumuşatıcı 5 Litre 14,95 TL, ABC Çamaşır Yumuşatıcı 5 Litre ise 14,95 TL'den sizlere sunulacak. İşte 4 Temmuz A101 aktüel ürünler listesi...