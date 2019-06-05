A101 6 Haziran Perşembe aktüel ürünler listesi yayınlandı! A101 aktüel ürünler listesinde en ucuz ürünler neler?

A101 6 Haziran Perşembe aktüel ürünler listesi yayınlandı! Yüzbinlerce vatandaş tarafından büyük bir merakla beklenen çeşit çeşit ürünler yarın raflardaki yerini alıyor. . ‘Aldın Aldın’ kampanyası ile vatandaşlara sunulan bu kaliteli ürünler kısa bir süreliğine uygun fiyatlara satışa sunulacak. Uzun süredir binlerce insanın almak için beklediği bu kaliteli ürünler arasında neler var? A101 indirimli ürünler neler? Vatandaşlar bu sorulara yanıt aramaya deva ediyor. Haftanın heyecanla beklenen ürünü 1,199,00 TL’den satılan HI-Level Led TV’si oldu. Bunun yanında da Casper Via A3 cep telefonu da 1,499,00 TL’den satılıyor. Elektronik aletlerin yanında çeşit çeşit ev aletleri ve mutfak eşyaları ve buzdolabınız için çeşitli ürünler var. Yaz tatiline çıkacaklar için raboom valiz çeşitleri 89, 00 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Termoslu masa+tabura seti 199,95 TL’de satılırken, sandalye minderi 7,95 TL, masa örtüsü 14,95 TL, monoblok sandalye minderi 8,95 TL’den satılıyor. Eviniz için ise, 3 kapılı gardırop 279,95 TL’den satılacak. Bunun yanında, 4 raflı kitaplık 69,95 TL, çalışma masası 69,95 TL, katlanabilir yaylı yatak ise 169,95 TL’den satışa çıkacak. İşte A101 6 Haziran Perşembe aktüel ürünler listesi sizlerle…

6 HAZİRAN PERŞEMBE A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

A101 HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.