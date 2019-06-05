A101 6 Haziran Perşembe aktüel ürünler listesi yayınlandı! A101 aktüel ürünler listesinde en ucuz ürünler neler?
A101 6 Haziran Perşembe aktüel ürünler listesi yayınlandı! A101 aktüel ürünler listesindeki büyük bayram fırsatları yarın itibari ile satışa sunuluyor. ‘Aldın Aldın’ kampanyası ile vatandaşlara sunulan bu kaliteli ürünler kısa bir süreliğine raflarda yerlerini alacak. Uzun süredir binlerce insanın almak için beklediği bu kaliteli ürünler arasında neler var? A101 indirimli ürünler neler? Vatandaşlar bu sorulara yanıt aramaya deva ediyor. Haftanın heyecanla beklenen ürünü 1,199,00 TL’den satılan HI-Level Led TV’si oldu. Bunun yanında da Casper Via A3 cep telefonu da 1,499,00 TL’den satılıyor. Elektronik aletlerin yanında çeşit çeşit ev aletleri ve mutfak eşyaları ve buzdolabınız için çeşitli ürünler var. Yaz tatiline çıkacaklar için raboom valiz çeşitleri 89, 00 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Termoslu masa+tabura seti 199,95 TL’de satılırken, sandalye minderi 7,95 TL, masa örtüsü 14,95 TL, monoblok sandalye minderi 8,95 TL’den satılıyor. İşte A101 6 Haziran Perşembe aktüel ürünler listesi sizlerle…
A101 6 Haziran Perşembe aktüel ürünler listesi yayınlandı! Yüzbinlerce vatandaş tarafından büyük bir merakla beklenen çeşit çeşit ürünler yarın raflardaki yerini alıyor. . ‘Aldın Aldın’ kampanyası ile vatandaşlara sunulan bu kaliteli ürünler kısa bir süreliğine uygun fiyatlara satışa sunulacak. Uzun süredir binlerce insanın almak için beklediği bu kaliteli ürünler arasında neler var? A101 indirimli ürünler neler? Vatandaşlar bu sorulara yanıt aramaya deva ediyor. Haftanın heyecanla beklenen ürünü 1,199,00 TL’den satılan HI-Level Led TV’si oldu. Bunun yanında da Casper Via A3 cep telefonu da 1,499,00 TL’den satılıyor. Elektronik aletlerin yanında çeşit çeşit ev aletleri ve mutfak eşyaları ve buzdolabınız için çeşitli ürünler var. Yaz tatiline çıkacaklar için raboom valiz çeşitleri 89, 00 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Termoslu masa+tabura seti 199,95 TL’de satılırken, sandalye minderi 7,95 TL, masa örtüsü 14,95 TL, monoblok sandalye minderi 8,95 TL’den satılıyor. Eviniz için ise, 3 kapılı gardırop 279,95 TL’den satılacak. Bunun yanında, 4 raflı kitaplık 69,95 TL, çalışma masası 69,95 TL, katlanabilir yaylı yatak ise 169,95 TL’den satışa çıkacak. İşte A101 6 Haziran Perşembe aktüel ürünler listesi sizlerle…
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.