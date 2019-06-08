A101 8-14 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 aktüel ürünler listesinde haftanın yıldızları sizleri bekliyor!

A101 8-14 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 kataloğu ile indirimdeki aktüel ürünleri markete gitmeden önce inceleyebilirsiniz. A101 aktüel ürünler listesinde ‘haftanın yıldızları’ sizleri bekliyor. ‘Çok al az öde’ kampanyasıyla da birçok ürün raflardaki yerlerini alacak. 8-14 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak ‘Haftanın yıldızları’ ve ‘Çok al az öde’ kampanyalarında yiyecek ve gıda ürünleri hakim… Aileniz ve misafirleriniz için pek çok gıda ve kahvaltılık ürününün çok uygun fiyatlara alabilirsiniz. Peki, A101 8-14 Haziran aktüel ürünler listesinde neler var? Kahvaltılık ürünlerde danet dana evlik fermente sucuk 18,95 TL’den satılırken, doğuş öçay 100 gr. 17, 95 TL, Torku tahin 12,95 TL, Muratbey topi peyniz 250 gr ise 9,95 TL’den satılıyor. Ayrıca çok al az öde kampanyasında Algida magnum mini çeşitleri 20,95 TL iki alırsan 31,45’den, Pınar süt 1 L 4 alırsan 20,40 TL’den alma fırsatı yakalayabilirsiniz. İşte 8-14 Haziran A101 aktüel ürünler listesindeki ayrıntılar haberimizin detaylarında…

A101 8-14 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

A101 "ÇOK AL AZ ÖDE" KAMPANYASI

A101 HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.