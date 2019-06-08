A101 8-14 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 aktüel ürünler listesinde haftanın yıldızları sizleri bekliyor!
A101 8-14 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 aktüel ürünler listesinde ‘haftanın yıldızları’ sizleri bekliyor. ‘Çok al az öde’ kampanyasıyla da birçok ürün raflardaki yerlerini alacak. A101 kataloğu ile indirimdeki aktüel ürünleri markete gitmeden önce inceleyebilirsiniz. İndirim kampanyaları bayram sonrası devam ediyor. 8-14 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak ‘Haftanın yıldızları’ ve ‘Çok al az öde’ kampanyalarında yiyecek ve gıda ürünleri hakim… Aileniz ve misafirleriniz için pek çok gıda ve kahvaltılık ürününün çok uygun fiyatlara alabilirsiniz. Peki, A101 8-14 Haziran aktüel ürünler listesinde neler var? Kahvaltılık ürünlerde danet dana evlik fermente sucuk 18,95 TL’den satılırken, doğuş öçay 100 gr. 17, 95 TL, Torku tahin 12,95 TL, Muratbey topi peyniz 250 gr ise 9,95 TL’den satılıyor. Ayrıca çok al az öde kampanyasında Algida magnum mini çeşitleri 20,95 TL iki alırsan 31,45’den alma fırsatı yakalayabilirsiniz. İşte ayrıntılarımız…
A101 8-14 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 kataloğu ile indirimdeki aktüel ürünleri markete gitmeden önce inceleyebilirsiniz. A101 aktüel ürünler listesinde ‘haftanın yıldızları’ sizleri bekliyor. ‘Çok al az öde’ kampanyasıyla da birçok ürün raflardaki yerlerini alacak. 8-14 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak ‘Haftanın yıldızları’ ve ‘Çok al az öde’ kampanyalarında yiyecek ve gıda ürünleri hakim… Aileniz ve misafirleriniz için pek çok gıda ve kahvaltılık ürününün çok uygun fiyatlara alabilirsiniz. Peki, A101 8-14 Haziran aktüel ürünler listesinde neler var? Kahvaltılık ürünlerde danet dana evlik fermente sucuk 18,95 TL’den satılırken, doğuş öçay 100 gr. 17, 95 TL, Torku tahin 12,95 TL, Muratbey topi peyniz 250 gr ise 9,95 TL’den satılıyor. Ayrıca çok al az öde kampanyasında Algida magnum mini çeşitleri 20,95 TL iki alırsan 31,45’den, Pınar süt 1 L 4 alırsan 20,40 TL’den alma fırsatı yakalayabilirsiniz. İşte 8-14 Haziran A101 aktüel ürünler listesindeki ayrıntılar haberimizin detaylarında…
A101 8-14 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?
A101 "ÇOK AL AZ ÖDE" KAMPANYASI
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