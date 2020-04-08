A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel kataloğunda neler var?

08 Nisan 2020 Çarşamba 12:39 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 12:39

A101'in her hafta olduğu gibi indirim uyguladığı ürünlerin yer aldığı aktüel kataloğundaki ürünler belli oldu. A101 aktüel 9 Nisan 2020 kataloğu yine Aldın Aldın etiketi ile sınırlı sayıda indirimli ürünü satışa sunuldu. A101 aktüel 9 Nisan 2020 Perşembe kampanya kataloğundaki indirimli ürünler neler? Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimde? Fırsatlar ve indirimler için hemen yazımızı inceleyebilirsiniz.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta en çok öne çıkanlar ise gıda, mutfak eşyaları ve temizlik ürünleri oldu. 9 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu ve indirim broşürü detayları haberimizde...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



Perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline gelen A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.



Katalogta indirimli olarak satışa sunulan ürünlerin arasında; Huawei Y9 Prime 2019 Cep Telefonu, SEG Derin Dondurucu, SEG SCM 7101 Çamaşır Makinesi, Crocs Bayan Terlik Çeşitleri, Crocs Bay Terlik Çeşitleri, Casati Sinergia Tavan Boyası, Dyo Yapı-Silk Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası, Akrilik Sprey Boya 400 ml, ISONEM Nem ve Rutubet Boyası, 5 Raflı Kitaplık ve çok daha fazla ürün yer alıyor.

Müthiş ürünlerin yer aldığı haftanın A101 aktüel kataloğunda; elektronik ürünlerden derin ve çamaşır makinesine, orjinal crocs marka bay-bayan terlikten yapı inşaat malzemelerine, mobilyadan porselen tabak çeşitlerine, ev elektronik ve tekstil ürünlerinden temizlik malzemelerine ve gıda ürünlerine kadar büyük indirimli fiyatlar yer alıyor.

Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlara her hafta cazip ürünler sunan marketler zinciri günde binlerce vatandaş tarafından ziyaret ediliyor.

Hem her cebe hem de her ekonomiye uygun fiyatlara sahip olan A101 9 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Sunny Reflex Çelik Kettle 59,95 TL, Arzum AR-5038 Pery Saç Kurutuma Makinesi 85 TL, Huawei Y9 Prime 2019 Cep Telefonu 1.999 TL, Piranha Bluetooth Hoparlar 34,95 TL gibi fiyatlardan satışa sunulacak.