A101 aktüel 4 Ekim 11 Ekim ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi merak ediliyor. 4 Ekim A101 aktüel ürünler indirimi ve 11 Ekim A101 aktüel ürünler indirimleri araştırılıyor. Peki A101 market bu hafta hangi ürünlerini indirime giriyor? Hem uygun hem kullanışlı ürünleriyle A101 bu hafta yine çok uygun fiyatta! A101 aktüel bu hafta perşembe kataloğu ile gelecek indirim kampanyasına tüketicilerle paylaştı. Yeni dönemde A101 marketin raflarında yerini alacak olan indirimli ürünler 4 Ekim - 11 Ekim 2018 kataloğu ile yayınlandı. Bu hafta A101 aktüelde hangi ürünler indirimli satılacak? Kaliteli ve uygun fiyatlı alışverişin tek adresi olmaya devam eden A101 market aktüel ürünler kataloğu ile gelen indirimler haberimizin devamında yer alıyor. A101 aktüel 11 Ekim – 4 Ekim kampanya kataloğunda hangi ürünler indirimli olarak satışa sunulacak? Ekim ayının ilk aktüel Perşembe indirimli ürün listesini sizler için hazırlayan A101 aktüel, her kampanyası ile müşterisine hitap etmeyi başarıyor. Tek bir şey söylemeliyiz, bu hafta kampanyada yer alan elektronik ürünleri ve ev tekstili eşyaları saymakla bitirmemiz mümkün görünmüyor. Kampanyaya ait aktüel ürün broşürünü inceleyince resmen gözleriniz bayram edecek.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU (4 EKİM 11 EKİM 2018 LİSTESİ)

A101 4 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Elton marka uydu alıcılı Smart TV 1.299 TL’den, King marka K-178 clean star elektrikli dik süpürge 99.95 TL’den, King marka 5-977 komple blender seti 119.95 TL’den, Sunny marka Sierra çelik su ısıtıcı 44.95 TL’den, VESTEL marka LED ampul 6.95 TL’den, aynalı banyo dolabı 79.95 TL’den, ahşap fiskos masası 35 TL’den satışa çıkarılıyor. Öne çıkan ürünler arasında SEG marka 6 çekmeceli 220 L brüt hacme sahip SEG marka SDF 2451 M derin dondurucu yer alıyor. 899 TL fiyatı ile katalogda yer alan ürünüm 2 adet dondurucu bölmesi, 4 adet dondurucu çekmecesi, değiştirilebilir kapı açılış yönü bulunuyor.

A101 aktüel indirimli ürünler kampanyası 4 Ekim 2018 Perşembe günü başlayacak. Ekim ayının birinci aktüel kampanya dönemini marketimiz 11 Ekim 2018 tarihinde bitirecek. Sabırsızlıkla beklediğiniz Sizleri fazla meraklandırmadan A101 aktüelin yeni dönem kampanyasına ait indirimli ürünleri paylaşmak istiyoruz.

İŞTE A101 AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞUNDA YER ALAN FIRSAT ÜRÜNLERİ

Elton 40 Smart Lde TV – 1.299 TL

King Elektrikli Dik Süpürge – 99.95 TL

King Komple Blender Seti – 119.95 TL

King Gurme Mini Tost Makinesi – 55.00 TL

Vestel Led ampul – 6.95 TL

Sunny Çelik Su Isıtıcı – 44.95 TL

Lisanslı Kız & Erkek Çocuk Uzun Kollu Tişört – 11.95 TL

Lisanslı Bayan Uzun Kollu Pijama Takımı – 24.95 TL

Lisanslı Erkek Çocuk Atlet – 5.95 TL

Lisanslı Kız Çocuk Atlet – 5.95 TL

Lisanslı Kız & Erkek Çocuk Soket Çorap 2’li – 3.95 TL

Pipetli Bardak – 4.95 TL

11 EKİM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 marketleri faaliyete girdiği günden beri vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle her hafta yayınlanan Aktüel Ürünler Kataloğu ile vatandaşlar bir çok ürünü ucuz fiyatlı olarak satın alma imkanı buluyor. Yiyecek içecekten, temizlik ürünlerinden oyuncaklara geniş ürün yelpazesine sahip A101 marketlerinde son olarak 11-18 Ekim 2018 tarihli A101 Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı.









Seg SCM 9100 Çamaşır Makinesi 999 TL. Axen 43″ Uydu Alıcılı Led TV 1399 TL. Honor 7C Cep Telefonu 1399 TL. HI-LEVEL 16GB SD Kart 22,95 TL. Regal Tezgah Seviyesi Buzdolabı 399 TL. Sinbo Elektrikli Izgara 119 TL. Sinbo Yumurta Pişirme Makinesi 29,95 TL. Sinbo Cam Dijital Baskül 29,95 TL. Toz torbalı yapısı ile dikkat çeken, Arzum Easyforce Elektrikli Süpürge 249 TL.

Voit Boks Torbası 39,95 TL. Masa Tenisi Seti 9,95 TL. Fonksiyonel Kapı Barı 29,95 TL. Olta Takımı 39,95 TL. Yağmur Çizmesi 49,95 TL. Kale Termos 44,95 TL. Oyuncak Ahşap Puzzle 4,95 TL. Oyuncak Çekbırak Lüks Araçlar 14,95 TL. Oyuncak Lisanslı Pizza Seti 10,95 TL. Oyuncak Bebek 5,95 TL. Kitap çeşitleri 3,95 TL. Oyuncak Peluş Bebek 15,95 TL. Kadife Yatak Örtüsü 69,95 TL. Pamuklu TV Battaniyesi 14,95 TL. Likralı Sandalye Kılıfı 9,95 TL. Banyo Havlusu 9,95 TL. Katlanır Yer Sofrası 29,95 TL. Katlanabilir Masa 49,95 TL. Çöp Kovası 3,50 TL. Canlı Çiçek çeşitleri 14,95 TL. Lav Alisa 12 Parça Çay Seti 24,95 TL. Kahve Yanı Su Bardağı 1,95 TL.

A101 NEDİR?

A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğini şöyle anlatmış:"A. 101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A.101 olsun' dedi, öyle kaldı."