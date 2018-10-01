A101 aktüel 4 Ekim ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

A101 aktüel 4 Ekim ürünler indirim kataloğunda neler var? 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi! Ucuz ve kaliteli ürünleriyle cezbeden A101 kataloğu bu hafta yine çok uygun fiyatta! A101 aktuel 2018 indirimleri ev hanımlarının ilgisini çekecek cinsten. A101 merakla beklenen 4 Ekim 2018 tarihli aktüel kataloğunu yayınlandı. Gelin birlikte A101 4 Ekim indirimli ürünlerine bakalım. Elton marka uydu alıcılı Smart TV 1.299 TL’den, King marka K-178 clean star elektrikli dik süpürge 99.95 TL’den, King marka 5-977 komple blender seti 119.95 TL’den, Sunny marka Sierra çelik su ısıtıcı 44.95 TL’den, VESTEL marka LED ampul 6.95 TL’den, aynalı banyo dolabı 79.95 TL’den, ahşap fiskos masası 35 TL’den satışa çıkarılıyor. Öne çıkan ürünler arasında SEG marka 6 çekmeceli 220 L brüt hacme sahip SEG marka SDF 2451 M derin dondurucu yer alıyor. 899 TL fiyatı ile katalogda yer alan ürünüm 2 adet dondurucu bölmesi, 4 adet dondurucu çekmecesi, değiştirilebilir kapı açılış yönü bulunuyor. Mickey Elektronik ürünlerin çoğunlukta olduğu katalogda televizyondan, elektrikli süpürgeye, blender setinden, mini tost makinesine kadar birçok ürün bulunuyor. Uygun fiyatlara satılan söz konusu ürünler 4 Ekim 2018 tarihi itibarıyla tüm A101 mağazalarında yer alacak.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU 4 EKİM 2018

ELTON 40″ UYDU ALICILI SMART LED TV

Özellikle fiyatıyla dikkat çeken ELTON markalı 40 inç ekrana sahip uydu alıcı smart led TV, Dahili Wi Fi’ye sahip. Bunun yanı sıra frekansı 400 Hz. 2 tane 8 Wattlık ses çıkışı bulunan SMART LED TV, yine 2 tane HDMI girişine ve 1 Adet USB girişine sahip. VGA üzerinden PC bağlantısı yapabildiğiniz söz konusu smart led TV, LAN kablosuyla da internete bağlanabiliyor. Youtube, İnternet tarayıcısı gibi erişimler sağlayabiliyorsunuz. 2 yıl boyunca SUNNY Türkiye garantisiyle satılan ürün 1.299 TL karşılığında alıcı bulacak. Dilerseniz ürünü Bonus, World ve Maximum kartlara özel 3 taksitle alabiliyorsunuz. Taksitle aldığınızda vade farkı devreye giriyor ve ürün fiyatı 1.351 TL’ye çıkıyor. Yaklaşık olarak 50 TL zam alıyor

King Elektrikli Dik Süpürge

A101, temizlik ürünlerini sık sık marketlerine getirmekte. 2-3 haftada bir satışını yaptığı King elektrikli dik süpürge, her geldiğinde; geldiği gün tamamen tükeniyor. O yüzden eğer bu dik süpürgeyi almak istiyorsanız biraz aceleci davranmanız sizin yararınıza olacaktır. 650 W gücündeki dik süpürge 4 yıl boyunca var olan garantisiyle birlikte dikkat çekiyor. Ayrıca el süpürgesi olma özelliği bulunuyor. Etkili emiş yapabilmesi amacıyla geliştirilen üçgen süpürme başlığı sayesinde çok daha kapsamlı bir şekilde çekiş yapabiliyor. 1.8 litre toz haznesi bulunan King elektrikli dik süpürge dikey ve yatay konumda muhafaza edilebiliyor. 4 yıl boyunca garantisi var. 99.95 TL fiyatı bulunuyor.

King Blender Seti

1100 W gücündeki 0.8 litre doğrama haznesi bulunan King markalı blender seti, A101’e ne zaman gelirse gelsin hemen tükeniyor. 0.8 litre doğrama haznesi sayesinde tekrar tekrar boşaltıp tekrar doğrama yapmak durumunda kalmıyorsunuz. Paslanmaz çelikten üretilen ürünün aynı zamanda ısıya dayanıklı hammaddesinin olması, herhangi bir şekilde yıpranma gibi durumlarla karşılaşmasını engelliyor. 2 farklı hız ayarı bulunan blender seti 4 yıl boyunca garanti kapsamında.

ELTON 40 SMART LED TV – 1.299 TL

King Elektrikli Dik Süpürge – 99.95 TL

King Komple Blender Seti – 119.95 TL

King Gurme Mini Tost Makinesi – 55.00 TL

VESTEL LED Ampul – 6.95 TL

SUNNY Çelik Su Isıtıcı – 44.95 TL

Lisanslı Kız & Erkek Çocuk Uzun Kollu Tişört – 11.95 TL

Lisanslı Bayan Uzun Kollu Pijama Takımı – 24.95 TL

Lisanslı Erkek Çocuk Atlet – 5.95 TL

Lisanslı Kız Çocuk Atlet – 5.95 TL

Lisanslı Kız & Erkek Çocuk Soket Çorap 2’li – 3.95 TL

Lisanslı Erkek Çocuk Boxer – 4.95 TL

Lisanslı Kız Çocuk Slip 2’li – 4.95 TL

Lisanslı Kız & Erkek Çocuk Bornoz – 24.95 TL

Lisanslı Bayan Bornoz – 39.95 TL

Lisanslı Banyo Havlusu – 39.95 TL

Lisanslı El Havlusu 2’li – 16.50 TL

SEG Derin Dondurucu – 899.00 TL

Örgü Desenli Kirli Çamaşır Sepeti – 35.00 TL

Örgü Desenli 30L Sepet – 17.50 TL

Örgü Desenli 10 L Sepet – 7.50 TL

Ahşap Fiskos Masası – 35.00 TL

Aynalı Banyo Dolabı – 79.95 TL

Nilson Kablolu Topraklı 3’lü Priz + Golyat + 3’lü Fiş Priz – 19.95 TL

Ayakkabı Rampası – 2.50 TL

Duvar Saati Çeşitleri – 11.95 TL

4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap – 165.00 TL

4 Sepetli Çok Amaçlı Dolap – 85.00 TL

Çift Taraflı Balık Tavası – 45.00 TL

Dikdörtgen Kapaklı Tencere – 22.50 TL

Dikdörtgen Yuvarlak Tepsi – 4.95 TL

Metal Ekmeklik – 29.95 TL

Pipetli Bardak – 4.95 TL

A101 NEDİR?

A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğini şöyle anlatmış:"A. 101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A.101 olsun' dedi, öyle kaldı."