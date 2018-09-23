A101 aktüel ürünler 27 Eylül 4 Ekim indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

A101 aktüel ürünler 27 Eylül 4 Ekim indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesinde neler var? Vatandaşlar internetten A101 aktüel market indirimlerini araştırıyor. 27 Eylül A101 indirim kataloğu ve 4 Ekim A101 aktüel ürünlerde neler var? A101 Aktüel kampanyalarının her hafta birbirinden daha kaliteli ve ucuz olduğunu sizlere söylemeliyiz. 27 Eylül’de A101'de ilk çıktığı dönemde ses getiren ve markanın daha çok tanınmasına sebep olan General Mobile Discovery ve Samsung'un giriş seviyesi telefonlarından Galaxy J7 Duo var. A101 aktüel 27 Eylül 2018 kataloğunun ikinci sayfasını inceledğimizde ise gerçek anlamda muhteşem ürünlerle karşılaşıyoruz. Bu ürünlerin başını ise Singer Dikiş Makinesi çekiyor. Bir çok özelliği ile ön plana çıkan, 2 yıl garantili olarak satışa sunulan Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi 449 TL. Sunny Çelik Çaycı 99,95 TL. Canlı Salon Bitkisi çeşitleri 11,95 TL. 27 Eylul 2018 A101 aktuel katalogunda müşterileri bekleyen ürünler arasında tekstil ürünleri de var. Polar Battaniye 11,95 TL. Ayrıca Bayan Soket Çorap, Bayan Dizaltı Pantolon Çorabı, Bayan Külotlu Çorap gibi ürünler de müşterileri bekliyor. İşte merak edilen A101 aktüel indirim kataloğu star.com.tr’de…

27 EYLÜL A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

A101 aktüel 27 Eylül 2018 kataloğunun ikinci sayfasını inceledğimizde ise gerçek anlamda muhteşem ürünlerle karşılaşıyoruz. Bu ürünlerin başını ise Singer Dikiş Makinesi çekiyor. Bir çok özelliği ile ön plana çıkan, 2 yıl garantili olarak satışa sunulan Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi 449 TL. Sunny Çelik Çaycı 99,95 TL. Canlı Salon Bitkisi çeşitleri 11,95 TL. 27 Eylul 2018 A101 aktuel katalogunda müşterileri bekleyen ürünler arasında tekstil ürünleri de var. Polar Battaniye 11,95 TL. Ayrıca Bayan Soket Çorap, Bayan Dizaltı Pantolon Çorabı, Bayan Külotlu Çorap gibi ürünler de müşterileri bekliyor. Yuvarlak Sele 12,50 TL. Kapı Arkası Askılık 1,15 TL. Gırgır 2,95 TL. 3 Çekmeceli Organizer 9,95 TL. A101 27 Eylül kataloğunda minikleri sevindirecek ürünlerde unutulmamış. Hikaye Kitabı çeşitleri 1,95 TL. Klasik Dünya Masalları 1,95 TL. Lisanslı Oyun Hamurlu Kuaför Seti 9,95 TL. Ayrıca sayamadığımız LED TV, Cep Telefonu, Klavye, El Aletleri ve Cep Telefonu Aksesuarları gibi onlarca indirimli ürün de 27 Eylül a101 kataloğunda yer alıyor.

Sevilen marketler zinciri A101 aldın aldın kampanyalarına devam ediyor. Vatandaşlar her hafta haftanı fırsatları arasında hangi ürünlerin olduğunu öğrenmek istiyorlar. A101’de haftanın ürünleri her hafta Perşembe günleri satışa çıkıyor.

A101 aktüel indirimli ürünler listesi birbirinden güzel ürünlerle dolu. İşte onlardan birkaçı;

Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi 449 TL. Sunny Çelik Çaycı 99,95 TL. Canlı Salon Bitkisi çeşitleri 11,95 TL. Polar Battaniye 11,95 TL. Yuvarlak Sele 12,50 TL. Kapı Arkası Askılık 1,15 TL. Gırgır 2,95 TL. 3 Çekmeceli Organizer 9,95 TL. Hikaye Kitabı çeşitleri 1,95 TL. Klasik Dünya Masalları 1,95 TL. Lisanslı Oyun Hamurlu Kuaför Seti 9,95 TL.

27 EYLÜL A101 AKTÜEL İNDİRİM LİSTESİ

A101 NEDİR?

A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğini şöyle anlatmış:"A. 101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A.101 olsun' dedi, öyle kaldı."