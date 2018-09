A101 aktüel ürünler 27 Eylül 4 Ekim indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi A101 aktüel ürünler 27 Eylül indirim kataloğunda neler var? 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi yayında. A101 bu hafta indirime doymuyor. A101 aktüel market ‘’ Harca Harca Bitmez’’ kampanyasıyla ürünlerini tüketiciye sundu. 27 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yine çok uygun ve kaliteli. Peki 4 Ekim A101 aktüel indirimlerinde neler var? A101'de bu perşembe neler var? Her hafta indirime giren A101 market bu haftada indirim listesiyle göz dolduruyor. 27 Eylül 4 Ekim A101 aktüel indirim kataloğu merak ediliyor. Bu hafta A101'de teknolojik ürünlerin fazlalığı dikkat çekti. Öne çıkan ürün Toshiba marka 49inç full hd smart led tv oldu. Televizyon 1999 TL'den satışa çıkacak. Onun yanı sıra Samsung Galaxy J7 Duo Cep Telefonu ve General Mobile Discovery Cep Telefonu da satışa sunulacak. İki üründen Samsung 1499, General Mobile ise 699 TL'den müşteriyle buluşacak. Televizyon ve telefonların haricinde bilgisayar ve telefon malzemeleri de raflarda yerini alacak. A101 aktüel 27 Eylül indirimlerinde; Toshiba 49inç Full Hd Smart Led TV ( 1999 TL), Samsung Galaxy J7 Duo Cep Telefonu (1499), General Mobile Discovery Cep Telefonu (699), A4 Tech 4100 Kablosuz Multimedya Klavye Mouse set (55), Micro SD Kart 32 GB (27,95), hI Level Smart Usb 32 GB (27,95), GO Smart 10000 mAH sLİM Powerbank (37,95) TL olacak. İşte merak edilen A101 aktüel indirim kataloğu