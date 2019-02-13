A101 aktuel ürünler listesi 14 Şubat sevgililer günü hediyeleri (13-14 Şubat A101 indirim kataloğu)

A101 aktüel 14 Şubat kataloğu ile hem teknoloji ürünlerini hem de Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırlanan ürünleri çok beğeneceksiniz. Haftanın indirim broşürü ile gelen ürünlerin Perşembe günü başlayacağını sizlere hatırlatalım. A101 marketin indirim kampanyasındaki ürünlere sahip olmak istiyorsanız mutlaka elinizi çabuk tutun Çünkü ürünler sınırlı sayıda. İşte 14 Şubat A101 aktüel kataloğu ile indirime girecek olan ürünler…



A101’in 14 Şubat 2019 haftası için hazırladığı indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Hafta boyunca tüketiciler tarafından merakla beklenen indirimli ürünler kataloğu yine her hafta olduğu gibi oldukça geniş bir ürün yelpazesiyle, müşterilerine avantajlı alışverişin imkanını sunuyor.



14 Şubat sevgililer günü için hediye önerileri araştıran vatandaşlar A101 aktüel ürünler listesi ile aradıkları hediyeleri bulabilecekler. Sevgili ile birlikte takılacak çift şık saatler, oldukça güzel hediyeler A101 kataloğu içerisinde. Hem sizin için hem aile ekonominiz için, eşiniz ve çocuklarınız için birbirinden kaliteli ürünleri A101 14 Şubat indirimli aktüel ürünler listesinde bulabilirsiniz.







Özel olarak hazırladığımız A101 güncel aktüel ürünler kataloğunda her keseye uygun her bireye uygun ürünleri bulabilirsiniz.



Birbirinden detaylı birbirinden kullanışlı güncel ürünleri siz de buradan inceleyip A101'den satın alabilirsiniz. Özel olarak hazırladığımız bu içeriğimizde aile ekonominize göre inceleyip istediğiniz ürünü alabilirsiniz. 13 Aralık A101 aktüel ürünler listesi ile eşinize, kendinize, çocuklarınıza hatta aracınıza bile birbirinden kaliteli ürünleri ucuza alabilirsiniz.



Ev dekorasyondan elektroniğe, teknolojik cihazlardan gıda ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi olan katalogdan ilk bakışta göze çarpan şu şekilde:



4K görüntü kalitesine sahip, smart tv özellikli, dahili uydu alıcılı ve 2 yıl garantili Samsung 43NU7100 UHD 4K Smart Tv 2929 TL. 32GB dahili hafızalı, parmak izi okuyuculu, farklı renk seçeneklerine sahip, Honor 9 Lite Cep Telefonu 1299 TL.



Multi Cyclonic torbasız Fantom Elektrikli Süpürge 179 TL. Kiwi Filtre Kahve Makinesi 89,95 TL. Aprilla Kulak Burun Kılı Kesme Makinesi 11,95 TL. Sinbo Türk Kahvesi Makinesi 29,95 TL.



Bayan Atlet Slip Takım 9,95 TL. Bayan Pamuklu Üçgen Sütyen 14,95 TL. Bayan Dantelli Atlet 7,95 TL. Zorluteks Ranforce Yastık Kılıfı 7,95 TL. Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 29,95 TL. Kadife Yatak Örtüsü 84,95 TL.



14 Şubat 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfası ise özellikle miniklerin hoşuna gidecek ürünlerle dolu. Ahşap Ayaklı Langırt Oyunu 149,95 TL. Oyuncak Şarkı Söyleyen Peluş 49,95 TL. Oyuncak Tencere Tava Seti 9,95 TL.





A101 14 Şubat 2019 Aktüel Ürünler Kataloğu! A101 Market Sevgililer Günü İndirimi 2019! A101 14 Şubat 2019 aktüel ürünler kataloğu ile Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırlanan indirim fırsatları belli oldu. A101 market Sevgililer Günü indirimi 2019 yılında en çok beğenilen indirimlerden biri oldu. İşte A101 aktüel 14 Şubat 2019 kataloğu ile bu hafta indirime girecek olan ürünler…





A101 AKTÜEL 14 ŞUBAT 2019 KATALOĞU

14 ŞUBAT A101 AKTÜEL KAMPANYASI

A101 MARKET 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ İNDİRİMLERİ



A101 market yaptığı indirim kampanyaları ile yine Gözde olmayı başarıyor. Türkiye genelinde artık mağaza sayısını neredeyse 8 bine ulaştıran ünlü marketler zincirinde her hafta farklı farklı ürünler kampanyalı olarak sizlerle buluşuyor. A101 aktüel ürünler kataloğu belli temalar içerisinde yayınlanıyor ve bu defa Sevgililer Günü’ne özel olarak kampanya düzenliyor.



14 Şubat günü başlayacak olan indirim fırsatları içerisinde hediyelik olarak alabileceğiniz çok sayıda ürünün yanı sıra teknoloji ürünleri de dikkat çekiyor. A101 marketin yeni indirim broşürü içerisinde bulunan ürünleri bu hafta da sizler için detaylı şekilde inceledik ve listeledik.



A101 AKTÜEL 14 ŞUBAT 2019 KATALOĞU



A101 market 14 Şubat 2019 aktüel ürünler kataloğu ile mobilya ve dekorasyon ürünlerinde de güzel indirimler sizleri bekliyor. Evinizde çok işinize yarayacak depolama alanları oluşturacak çok amaçlı dolaptan tutun da banyo raflarına kadar birçok ürünle kampanya var. 14 Şubat A101 aktüel Lisesi şu şekilde;



4 raflı çok amaçlı dolap 165 TL

Telefon priz tutucu 1,50 TL

Penguen klozet fırçası 7,95 TL

Pedallı çöp kovası 7,95 TL

Sürahi Buket 6,95 TL

Detoks matarası 9,95 TL

Renkli bıçak 2’li 4,50 TL

Bas aç mikrodalga saklama kabı 1,75 TL

Trend saklama kabı 3’lü 6,50 TL

Plastik Süzgeç 4,50 TL

Deterjan hazneli süngerlik 5,95 TL

Uzun saklama kabı 3,50 TL

4 Kat katlı metal raf 24,95 TL







14 ŞUBAT A101 AKTÜEL KAMPANYASI



A101 aktüel bu hafta sizlere Giyim ve Tekstil ürünlerinde Özellikle iç çamaşırı konusunda özel fırsatlar sunuyor. Ayrıca A101 marketin kataloğunun bu sayfasında ev tekstil ürünlerinde de uygun fiyatlar görüyoruz. A101 aktüel kataloğu ile bu hafta satışa sunulacak olan ürünlerin devamı şu şekilde;



Bayan dantelli atlet 7,95 TL

Bayan Pamuklu Panço 21,95 TL

Bayan uzun kollu penye pijama takımı 21,95 TL

Bayan desenli kaplı sütyen 16,95 TL

Bayan Pamuklu üçgen sütyen 14,95 TL

Bayan dantelli boxer 4,95 TL

Bayan atlet slip takım 39,95 TL

Bayan slip üçlü 9,95 TL

Bayan slip ikili 7,95 TL

Çocuk Pamuklu üçgen sütyen 12,95 TL

Yastık kılıfı ikili 7,95 TL

Slik Blue soket çorap üçlü 6,95 TL

Tek kişilik kapitoneli yatak örtüsü 29,95 TL

Kadife yatak örtüsü 84,95 TL





A101 MARKET 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ İNDİRİMLERİ



A101 market 14 Şubat 2019 aktüel ürünler kataloğu ile Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırlanan indirim fırsatları da bulunuyor. A101 marketin çiftlere özel olarak hazırladığı ürünler şu şekilde;



Canlı çiçek büyük boy Sümbül 6,95 TL

Kutulu Mini Orkide 24,95 TL

Sevgili kol saati çeşitleri 49,95 TL

Bay deri kemer 8,95 TL

Makyaj organizer çeşitleri 7,50 TL

3 parçalı tablo 5,95 TL

Lav Gizem ve Love 12 parça çay seti 27,95 TL

Elegance orta boy çaydanlık 79,95 TL

Lav Gizem ve Love Kahve yanı bardağı 2,95 TL

Keramika seramik kupa 4,95 TL

Keramika seramik çerezlik 4,95 TL

Cam tabak çeşitleri 2,50 TL.



A101 14 Şubat 2019 aktüel ürünler kataloğu ile gelen indirimli ürünler arasında çocuklara özel oyuncak ürünleri, Temizlik, kişisel bakım ve gıda ürünleri gibi Çok sayıda ürün bulunuyor. A101 aktüel 14 Şubat 2019 kataloğu ile gelen ürünler perşembe günü başlıyor. Hafta sonuna özel olarak hazırlanan A101 16 Şubat 2019 ürünlerini de en kısa sürede sizlerle paylaşacağız.