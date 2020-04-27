A101 aktüel ürünler Salı günü satışta! A101 28 Nisan 2020 aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

27 Nisan 2020 Pazartesi 15:05 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 15:05

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüelin Salı günü satışa sunulacak olan kataloğunda mutfak plastikleri ve piknik malzemelerinde büyük indirimler var. Müşteriler 'A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. A101 marketin 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Ramazan için hazırlanan gıda malzemeleri, beyaz eşya, teknolojik cihazlar ve mutfak araç gereçlerindeki fırsatlar göze çarpıyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

28 Nisan 2020 tarihinden itibaren A101 raflarında indirimli olarak satışa sunulacak ürünlerin arasında; Toshiba 58″ Ultra Hd Smart Led TV 3499 TL, Scart, HDMI ve USB gibi giriş seçenekleri sunan, 2 yıl garantili Elton 32″ Dahili Uydu Alıcılı Led TV 829 TL, Android 9 işletim sistemine sahip, 4 çekirdek işlemcili, 5M selfie kameralı, çift sim kart destekleyen, 13MP ön kamera, 3GB ram ve 64 GB dahili hafıza gibi özellikleri ile dikkat çeken Honor 8S Cep Telefonu 999 TL, yapay zekalı kalp ve uyku takip özellikleri ile dikkat çeken, su geçirmez özellikli ve 2 yıl garantili Honor Band 5i Akıllı Bileklik 179 TL'den say-tışa sunulacak.

A101 aktüeldeki indirimli ürünlerde; 15 programlı, çocuk kilitli, led göstergeli, ön yıkama özellikli 9 kg yıkama kapasiteli ve 2 yıl garantili SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1449 TL, zaman erteleme fonksiyonlu, az bulaşık seçeneği ile tasarruf yapmanıza yardımcı olacak, su taşma emniyetli, her bir yıkamada ortalama 12 litre su tüketimi ile dikkat çeken, ücretsiz kurulum ve teslimat fırsatı ile satışa sunulan, 2 yıl garantili SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1149 TL, nem kontrollü sebzelik bölmesi ile dikkat çeken, multi cooling teknolojisine sahip, tekerlekleri sayesinde kolaylıkla hareket ettirebileceğiniz, 2 yıl garantili SEG 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 1999 TL'den satılıyor.

Fantom Toz Torbalı Süpürge 289 TL, Aprilla Vücut Bakım ve Tıraş Makinesi 69,95 TL, Sunny Lateafe Çay Makinesi 119 TL, Askılı taşıma kemerine sahip Kolsuz Katlanabilir Kamp Sandalyesi 34,95 TL, Metal gövdeli, ahşap kolçaklı, 110 kg taşıma kapasiteli Piknik ve Plaj Sandalyesi 44,95 TL, 160 kg taşıma kapasiteli Hamak 12,95 TL, Paslanmaz hafif alüminyum taşıma mekanizmasına sahip, katlanabilir, 27 litre iç hacimli Thermo Piknik Çantası 42,95 TL, Musluklu Termos 37,95 TL, Izgaralı Piknik Mangalı 22,95 TL ve Yerli tohum ve organik solucan gübresi içeren Sebze Yetiştirme Kiti 12,95 TL. İşte A101 28 Nisan 2020 tarihli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta raflarını yenileyen A101 marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Ramazan’a özel ürünleri de satışa sunan A101 marketlerde bu hafta birçok üründe indirim yer alıyor. Vatandaşlar A101 markete bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte A101 aktüelde haftanın tüm indirimli ürünleri...