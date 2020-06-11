A101 aktüel ürünler satışta! A101 11 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu

11 Haziran 2020 Perşembe 15:04 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 15:04

A101 aktüel ürünler perşembe kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak araç gereçlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Koronavirüs normalleşme sürecinin başlamasıyla tatile gidecek olanlara plaj ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar da sizleri bekliyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta plaj ürünleri, plaj şemsiyesi, plaj havlusu, çocuklar için can simidi-kolluk, şnorkel, terlik çeşitleri, güneş kremleri ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte A101 11 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu.

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. Bu hafta A101'e Çamaşır sepeti, banyo dolabı, 82 parça porselen yemek takımı, ütü masası ve çamaşır askısı kaçırılmaz fırsatla geliyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 marketin aktüel indirim kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 şubelerinde satışa sunulan A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini aldı.