13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:41 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:41

A101 aktüelin bu hafta satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. Her Perşembe raflarını yenileyen A101 marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek indirimler var. A101 14 Mayıs 2020 aktüel kataloğu ve A101 aktüel indirimli ürünler listesi haberimizde.

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu.

A101'DE BU HAFTA...



A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Arka parmak izi okuyuculu, 8 çekirdek işlemcili, 8MP ön kameralı, 12MP arka kameralı, Android işletim sistemli, 64GB dahili hafızalı ve 2 yıl garantili Xiaomi Redmi 8 Cep Telefonu 1399 TL.

Youtube, Netflix, Prime Video gibi platformları destekleyen, dahili wi-fi özellikli, wireless display özelliği sayesinde telefon ve bilgisayarınızın ekranını kolayca yansıtabileceğiniz, ücretsiz montaj imkanı ile satışa sunulan, 3 yıl garantili Toshiba 43″ FullHD Smart Led TV 2299 TL.

A101de bu hafta geçerli olacak 14 Mayıs A101 aktüel kataloğunun ilk sayfasının en dikkat çekici ürünü ise Honor’dan. Android 8 işletim sistemine sahip, yüz tanıma özellikli, 16GB dahili hafızalı, 13MP arka kameralı, yeni nesil geniş ekranı ile ön plana çıkan Honor 7S Cep Telefonu 799 TL. Piranaha Bluetooth Kulaklık 39,95 TL. Samsung 64GB Micro SD Kart 64,95 TL.

Logitech Gaming Baklolu Mouse 149 TL. Logitech Kablosuz Mouse 54,95 TL. Logitech MK220 Kablosuz Klavye Mouse Set 119 TL. Piranha Dijital Kol Saati 29,95 TL. A101 in 14 Mayısta müşterilere sunacağı ürünler arasında çok sayıda elektrikli ev aleti de bulunuyor.

Ücretsiz teslimat ve kurulum imkanı ile satışa sunulan, 2 yıl garantili, mekanik kontrol panelli, ön yıkama özellikli ve 15 programlı, 5kg yıkama kapasitesine sahip SEG Çamaşır Makinesi 1049 TL. A sınıfı enerji verimliliği ile dikkat çeken, ücretsiz teslimat ve kurulum imkanı ile sahip olabileceğiniz, ocak sönme emniyet özelliği ile dikkat çeken, buz çözme özellikli SEG Turbo Fırın 999,90 TL. Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 85 TL. Arzum Seramik Tabanlı Ütü 129 TL. Aprilla Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 55 TL. Arzum Starmix El Mikseri 89,95 TL. Torbasız ve pratik kullanımı ile dikkat çeken, 1 litre toz hazneli, 3 yıl garantili Fantom Carbon Dikey Süpürge 139 TL.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.