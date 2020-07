A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? A101 kataloğu 23 Temmuz 2020 aktüel ürünler

22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:36 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:36

Her Perşembe raflarını yenileyen A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?' sorusuna yanıt arıyor. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta 2 ayrı televizyon ve cep telefonu satılacak. Bu hafta A101'e televizyon, akıllı saat, kulaklık, keramika kahvaltı seti, kek kalıpları, valiz çeşitleri ve 2 kapaklı çekmeceli dolap kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel 23 Temmuz 2020 kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. İşte 23 Temmuz 2020 A101 kataloğu...

23 TEMMUZ A101 KATALOĞU AKTÜEL ÜRÜNLER

A101'e Kurban Bayramı için gerekli erzaklar da geliyor. Bayram şekerleri, çikolatalar, kıyma makinesi, bıçak bileme makinesi ve derin dondurucu raflarda yerini alacak. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

