A101 aktüelde bu hafta neler var? A101 19 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu

17 Mart 2020 Salı 17:43 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 17:43

A101 aktüel 19 Mart 2020 kataloğu yine Aldın Aldın etiketi ile sınırlı sayıda indirimli ürünü satışa sunuluyor. A101 aktüel 19 Mart 2020 kataloğu ile gelen indirim fırsatlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. A101 aktüel 19 Mart 2020 kampanya kataloğunda indirimli ürünler neler? Hangi ürünler indirimde? Fırsatlar ve indirimler için hemen yazımızı inceleyebilirsiniz.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta en çok öne çıkanlar ise gıda, mutfak eşyaları ve temizlik ürünleri oldu. 19 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler detayları haberimizde...





Katalogta televizyon, cep telefonu, buzdolabı, dikiş makinesi, elektrikli ev aletleri, akıllı bileklik, ev tekstil ürünleri, bahçe ürünleri ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte A101 aktüel kataloğunun tüm ürünleri…

A101 19 MART 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER

A101 aktüel kataloğunda bu hafta uygulanan indirimli ürünler arasında 2 yıl Samsung Türkiye garantili 16 GB dahili hafıza, 8 MP ön ve arka kameralı Samsung Galaxy A2 Core Cep Telefonu, Smart özellikli, dahili wi-fi, dahili uydu alıcılı 4K son sistem teknoloji özellikleri ile göz dolduran Hı-Level 49″ ultra Hd Android Smart Led TV, Piranha akıllı çocuk saati, akıllı bileklik, 2 yıl garantili WD 1 TB Harici Hard Disk, SEG SRF 2831 A+ Buzdolabı, Singer Brillance 6160 Dikiş Makinesi, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi, Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge, Brillant Kapitoneli Genç Yatak Örtüsü, Metal Servis Gereçleri, Dolap İçi Düzenleyici Raf, Borcam Oval Kapaklı Tencere, Çok Amaçlı Bağ Makası, Quad Pedallı Arazi Aracı, oyuncak yarış pisti, zıplayan yaylı oyuncaklar karşımıza çıkıyor.

Ayrıca HI-LEVEL 49" Ultra HD Android Smart Led TV 2.099 TL’den satışa sunulacak. Teknoloji ürünlerine geniş yer veren A101’in bu haftaki indirimli ürünlerinde, HI-LEVEL 40" HL40DLK13 Full HD Android Smart Uydu Alıcılı Led TV 1.349 TL’den, HI-LEVEL 49" Ultra HD Android Smart Led TV 2.099 TL’den satılacak. Telefon alacak olanları da sevindirecek ürün olarak ; Samsung Galaxy A2 Core Cep Telefonu 729 TL olarak karşımıza çıkıyor.