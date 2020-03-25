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Ekonomi

A101 aktüelde bu hafta neler var? A101 26 Mart 2020 aktüel kataloğu

A101'in bu hafta yayınlanan aktüel kataloğundaki indirimli ürünler neler? A101 aktüel 26 Mart 2020 kataloğu ile gelen indirim fırsatlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin satıldığı A101 aktüel kataloğunda bu hafta da kampanyalı ve ucuz ürünler var. İşte A101'in bu haftaki 26 Mart aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler listesi...

25 Mart 2020 Çarşamba  13:13 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 13:13
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A101'de her hafta yayınlnan aktüel kataloğunun 26 Mart Perşembe günü satışa sunulacak olan ürünlerinde Aldın Aldın sloganıyla gıda, temizlik ve teknolojik ürünlerde kaçırılmayacak indirim fırsatı tüketicisiyle buluşuyor. İndirim kataloğunu henüz incelememiş olan vatandaşlar ‘’ Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Hem ekonomik hem kaliteli ürünlerinden ödün vermeyen markette bu hafta Toshiba 49” televizyon 2499 TL, Honor 8s cep telefonu 899 TL’den satışa sunulacak. Peki A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte 26 Mart 2020 A101 aktüel ürünler tam listesi...

A101 AKTÜELDE BU HAFTA NELER VAR? (26 MART 2020 PERŞEMBE)

A101'de bu hafta Toshiba LED tv, Honor 8s Cep telefonu, SEG Çamaşır ve Bulaşık Makinası, Regal Derin dondurucu, Paltes Seti, Go Smart kulaklık ve powerbank, Gölgelikli salıncak, Çocuk oyuncakları ve gıda ürünlerinden indirimli fiyatlar göze çarpıyor. Binlerce üründe yüzlerce indirim fırsatı sunan mağazada stoklarla sınırlı ürünler müşterilerini bekliyor olacak.

Kataloğda Toshiba Smart LED TV, HI-Level Full HD Smart LED TV ve Honor 8S akılı cep telefonu dikkat çekiyor.

A101 her hafta Perşembe günleri raflarını birbirinden çeşitli ve indirimli ürünlerle dolduruyor. Bu hafta Regal derin dondurucu 699 TL'den, eliptik bisiklet 649 TL'den, gölgelikli salıncak 299,95 TL'den, organizer çeşitleri 5,95 TL'den satılıyor.

A101'de bu hafta; Toshiba 49L2863DAT 49" Full HD Smart Led Tv 2.499 TL, Honor 8S Cep Telefonu 899 TL, HI-LEVEL 43HL660 43" Full HD Smart Led Tv 1.499 TL, Çok Fonksiyonlu Kapı Barı 39,95 TL, Futbol / Voleybol / Basketbol Topu 19,95 TL, Eliptik Bisiklet 649 TL, Universal Pilates Seti ise 39,95 TL'den satışa sunuluyor.

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