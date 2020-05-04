A101 aldın aldın aktüel broşürü yayınlandı! A101 7 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:01 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:01

A101 aktüel ürünlerde bu hafta kaçmaz fırsatlar yer alıyor. Aktüel ürünler kataloğunda çok cömert davranan A101 aldın aldın indirimli ürünler broşüründe sürpriz indirimler var. 7 Mayıs 2020 tarihinden itibaren A101 market raflarında yer alacak 'Aldın Aldın' indirimli ürünlerin broşürü tanıtıldı. A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine elektronik ürünlerden elektrikli ev aletlerine, derin dondurucudan züccaciye ürünlerine, anneler gününe özel hediyelik ürünlerden gıda ürünlerine kadar tüm ürünlerde büyük indirim fırsatı yer alıyor.

A101 aldın aldın 7 Mayıs 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı haftanın A101 kataloğunda HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Led TV, Samsung Galaxy A10 Cep Telefonu, Altus AL 1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, Samsung VC07R302MVB/TR Cyclone Süpürge, Kiwi Kvc 4015 Şarjlı El Süpürgesi, Güral Porselen Tekli Porselen Ürünler, Keramika 19 Parça Seramik Kahvaltı Seti, Hascevher Buse 8 Parça Tencere Seti, English Home Çift Kişilik Çarşaf Çeşitleri, English Home Büyük Boy Çift Kişilik Çarşaf Çeşitleri, Orkide Saksısı, Singer M1605 Dikiş Makinesi, LAV Altın Yaldızlı Çay Seti 12 Parça v çok daha fazla üründe büyük indirim fırsatı yer alıyor. İşte A101 7 Mayıs aktüel ürünler broşürünün tamamı…

A101 aktüel ürünlerde bu hafta kaçmaz fırsatlar yer alıyor. Aktüel ürünler kataloğunda çok cömert davranan A101 aldın aldın indirimli ürünler broşüründe sürpriz indirimler var. 7 Mayıs 2020 tarihinden itibaren A101 market raflarında yer alacak indirimli ürünlerin broşürü tanıtıldı. A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine elektronik ürünlerden elektrikli ev aletlerine, derin dondurucudan züccaciye ürünlerine, anneler gününe özel hediyelik ürünlerden gıda ürünlerine kadar tüm ürünlerde büyük indirim fırsatı yer alıyor.

A101 7 Mayıs 2020 aktüel kataloğunu incelediğimizde bir birinden muhteşem ürünlerle karşılaşıyoruz. Bu ürünler arasında Anneler Gününe özel indirimli ürünler ön plana çıkarken bu ürünleri elektronik, tekstil, zücceciye ve oyunca çeşitleri takip ediyor. Yeni A101 kataloğunun ilk sayfasını incelediğimizde bizleri elektronik ürünler karşılıyor. Gücünü sekiz çekirdekli işlemcisinden alan, 32GB dahili hafızalı, 13MP arka kameralı, yüz tanıma özellikli ve 2 yıl garantili Samsung Galaxy A10 Cep Telefonu 1199 TL.

Netflix, Youtube ve Prime Video gibi platformları destekleyen, dahili wi-fi alıcılı, smart özellikli, Wireless Display özelliği ile kolay bir şekilde telefon ve bilgisayarlarınızın ekranını yansıtabileceğiniz HI-LEVEL 49HL660 FullHD Smart Led TV 1699 TL. Spdif dijital ses çıkışına sahip, 4K çözünürlükte görüntü kalitesi ile ön plana çıkan, dahili uydu alıcılı, USB üzerinde medya dosyalarını görüntüleyebileceğiniz HI-LEVEL 55″ UltraHD Android Smart Led TV 2699 TL. Mikrofonlu ve 2 yıl garantili Piranha Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL.

Piranha Dual USB Kablo 9,95 TL. Sesli arama yapabilen, mikrofonlu, TF kart ve USB giriş imkanı sunan, müzik çalar özellikli, şarj edilebilir ve 2 yıl garantili olan Piranha Bluetooth Hoparlör 49,95 TL. A101de bu hafta geçerli olacak 7 Mayıs A101 aktüel kataloğunun bir diğer dikkat çekici ürün grubu ise oyun severlere özel.

Kask ve tavadan oluşan PUBG Mini Set 29,95 TL. Sünger ok ve ufak topları ile birlikte satışa sunulan PUBG Tabanca 14,95 TL. Metropol 26,95 TL. Kızma Birader 19,95 TL. Bir Delilin Hatıra Defteri, Satranç gibi seçeneklerin bulunduğu Kitap çeşitleri 1,95 TL. Sabahattin Ali Kitapları 3,95 TL. QR kod ile video erişimi sunan Nesli Tükenen Hayvanlar Okuma Kitapları 3,945 TL. Bombeli Duvar Saati 34,95 TL.