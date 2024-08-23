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Ekonomi

A101, BİM, ŞOK kırtasiye ürünleri!

A101, BİM ve ŞOK kırtasiye ürünleri katalogları birçok veli tarafından araştırılmaya başlandı. Zira 9 Eylül 2024 tarihinde okulların açılacağı açıklandı. Peki, Ağustos 2024 tarihinde BİM, ŞOK ve A101 marketlerinde hangi kırtasiye ürünleri mevcut? Detaylar haberimizde…

23 Ağustos 2024 Cuma 10:07 - Güncelleme:
A101, BİM, ŞOK kırtasiye ürünleri!
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A101 kırtasiye ürünleri, BİM kırtasiye ürünleri ve ŞOK kırtasiye ürünleri birçok veli tarafından araştırılmaya başlandı. Çünkü okulların açılmasına sayılı günler kaldı.

BİM, A101 ve ŞOK marketleri her hafta farklı ürün çeşitleri ile müşterilerini karşılıyor. Okul başlangıç döneminin yaklaşmasıyla birlikte, kırtasiye ürünleri de raflardaki yerini aldı. Peki, Ağustos 2024 tarihinde; ŞOK, BİM ve A101 kırtasiye ürünleri kataloglarında velileri hangi ürünler bekliyor?

BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ KATALOGU AĞUSTOS 2024

2024 BİM kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek? sorusu birçok velinin gündeminde yer alıyor. Peki, 2024 BİM kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek?

2024 yılında okulların açılmasına sayılı günler kaldı. BİM kırtasiye ürünleri ise 23 Ağustos tarihi itibari ile raflardaki yerini alacak.

BİM kırtasiye ürünlerinden bazıları şu şekilde;

- Defter, kalem ve silgiler.

- Okul çantaları.

- Sanat ve el sanatları malzemeleri.

- Matematik setleri.

- Kitap kaplama, etiketler ve not defterleri.

A101 KIRTASİYE ÜRÜNLERİ KATALOGU 2024

2024 A101 kırtasiye ürünleri kataloğu ne zaman gelecek? sorusu, evi A101 marketlere yakın birçok veli tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, 2024 A101 kırtasiye ürünleri kataloğu ne zaman gelecek?

A01 marketlerde; kalem, defter ve çanta gibi kırtasiye ürünlerinin 2024 Ağustos ayı içerisinde gelmesi bekleniyor.

ŞOK KIRTASİYE ÜRÜNLERİ KATALOGU 2024

2024 ŞOK kırtasiye ürünleri kataloğu açıklandı. Duyurulan ŞOK kırtasiye kataloğunda; çanta, kalem, defter ve makas olmak üzere birçok farklı ürün yer aldı.

ŞOK kırtasiye ürünleri kataloğundaki fiyatların 14 Ağustos - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli olduğu ve kırtasiye ürünlerinin stokla sınırlı olduğu aktarıldı.

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