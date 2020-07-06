A101 kurbanlık 2020 fiyatları belli oldu! A101 kurbanlık fiyatları ne kadar?

06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:08 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:08

Kurban bayramına sayılı günler kala yavaş yavaş kurbanlık telaşı başladı. A101 kurbanlık fiyatları 2020 belli oldu. Süpermarketlerin kurban bayramı öncesi aldığı kurbanlık siparişleri başladı. Kurban Bayramı'nın yaklaşıyor olması ile birlikte A101'de kurbanlık fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. A101'den kurbanınızı, kesim yoğunluğuna bağlı olarak mağazaya ulaşma durumuna göre Kurban Bayramı'nın 3. veya 4. gününden itibaren seçtiğiniz mağazadan alabilirsiniz.

Kurban bayramına sayılı günler kala yavaş yavaş kurbanlık telaşı başladı. A101'in kurban bayramı için belirlediği A101 kurbanlık 2020 fiyatları belli oldu. Müslümanlar ibadetlerini yerine getirebilmek için kurban kesecekler. Kurban kesimi bayram namazı ile başlıyor ve mezheplere göre 3.günü akşamına veya 4.günü akşamına kadar sürüyor. Harca Harca Bitmez sloganı ile müşterilerine uygun fiyatlı kaliteli ürünler sunan A101'de kurbanlık satışları da başladı. A101 kurbanlık fiyatlarını sizler için derledik. İşte A101 kurbanlık 2020 fiyatları

A101 KURBANLIK 2020 FİYATLARI

Kurbanlık büyükbaş 1/7 Hisse En Az 20 Kg: 1,495,00 TL

Açıklama:

Büyükbaş kurbanlık hisse kemiksiz ve minimum 20 kilogramdır.

Büyükbaş hisse 1/7 oranındadır.

Bağırsak, deri, kelle, paça, işkembe, kemik kurban sahibi adına Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. İlgili bağış makbuzları kutuların içerisinde kurban sahibine ulaştırılacaktır. Kurbanlık danaların yürek, ciğer ve böbrekleri her koliye 1/7 oranında konulacaktır.

Kurbanlık Karaman koç en az 16 kg 1,295,00 TL'den satışa sunulacak.

Açıklama:

Kurbanlık koçlar, minimum 16 kilogramdır.

4 temel parçaya bölünerek tam ve kemikli şekilde özel poşetli koliye konulacaktır.

Bağırsak, deri, kelle, paça, işkembe kurban sahibi adına Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. İlgili bağış makbuzları kutuların içerisinde kurban sahibine ulaştırılacaktır. Kurbanlık koçların yürek, ciğer, böbrek, dalak ve kuyruk yağlarının tamamı her koliye konulacaktır."

A101 KURBANLIK SİPARİŞİ NASIL VERİLİYOR?

A101'in online sitesinden İslami kurallara uygun olarak, kurban siparişinizi 5 adımda kolayca tamamlayabiliyorsunuz. Sepetinizde kurban ve kurban dışı ürünler aynı anda bulunamaz.

KURBAN KESMENİN HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.