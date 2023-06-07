A101 kurbanlık fiyatları 2023, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi merak edilen konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayı günler kala kurbanını kesilmiş halde hazır almak isteyen vatandaşlar, A101 marketin küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hisse fiyatlarını merak ediyor. A101'de Kurbanlık Karaman Koç 16-19 kilo, Kurbanlık Büyükbaş 1/7 Hisse - Yaklaşık 20-23 Kg Kemiksiz Et olarak satılıyor. Peki A101 kurbanlık fiyatları 2023 ne kadar? İşte A101 küçükbaş, büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları

A101 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurban Bayramı öncesi süpermarketler kurbanlık siparişlerini almaya başladı. Bu kapsamda A101 kurbanlık fiyatları da belli oldu. Kurbanınızı aynı zamanda A101 vesilesiyle ZİÇEV'e (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) bağışlayabilirsiniz. İşte 2023 yılı için belirlenmiş A101 kurbanlık fiyatları

A101 KURBANLIK HİSSE FİYATLARI 2023

Kurbanlık Karaman Koç - Yaklaşık 16-19 Kg: 6.590,00 TL

Kurbanlık Büyükbaş 1/7 Hisse - Yaklaşık 20-23 Kg Kemiksiz Et: 8.590,00 TL

Karaman Koç Kurbanlık Kolisi: Irkı Karaman kuzu olan, yaklaşık 16-19 kg ağırlığında; bir bütün kuzu karkas gövdesinin 2 (iki) adet kol, 1 (bir) adet gerdan, 2 (iki) adet yarım kafes, 2 (iki) adet but, kuyruk yağı ve takım sakatatı(ciğer, yürek, böbrek) içeren kurbanlık koli seçeneğidir.

1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Kolisi: Kurbanlık vasfına uygun büyükbaş hayvanın kesilip kemiksiz hale getirildikten sonra, yağı ve sakatatı dahil (ciğer, yürek, böbrek) 1/7 oranında eşit hisselere ayrılan yaklaşık 20-23 kg ağırlığında kurbanlık koli seçeneğidir.

A101'de kesim sonrası kurbanlık hayvanın sakatatlarında hastalık tespit edilmesi durumunda koliye sakatat ağırlığı kadar kemiksiz et eklenir.

A101'DEN KURBAN SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?

A101'in online sitesinden, İslami kurallara uygun olarak, kurban siparişinizi 5 adımda kolayca tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz kurbanınızı hayır kurumuna (ZİÇEV - Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) bağışlayabilirsiniz. Sepetinizde kurban ve kurban dışı ürünler aynı anda bulunamaz.

Kurbanlık seçiminizi yapıp, sepete ekleye basınca açılan ekranda alıcı bilgisini giriniz. Bağış ürünü seçilmesi durumunda ZİÇEV seçili gelecektir.

Adresinize kurban siparişi vermek için Kurban vekalet bilgisi girerek kimin adına vekalet vereceğinizi belirtiniz.

Adresinize kurban siparişi vermek için Kurban siparişinizi teslim almak istediğiniz mağazayı seçebilirsiniz.

Ödemenizi debit ve kredi kartıyla tek çekim ya da İş Bankası Maximum, Yapı Kredi World, Garanti Bonus ve Online siparişlere özel Akbank Axess kredi kartlarıyla peşin fiyatına taksitli olarak yapabilirsiniz. Siparişinizle ilgili bilgilendirme maili gönderilecektir.

Kurbanınızı, kesim yoğunluğuna bağlı olarak mağazaya ulaşma durumuna ve illere göre Kurban Bayramının 2.gününden itibaren seçtiğiniz mağazadan alabilirsiniz