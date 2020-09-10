A101'de bu hafta neler var? A101 10 Eylül 2020 aktüel ürünler satışa sunuldu!

10 Eylül 2020 Perşembe 10:43 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 10:43

A101'in bu hafta için hazırlanan indirim kataloğundaki ürünler satışa sunuldu . A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. A101'e bu hafta gelen ürünler arasında Notebook,tablet, televizyon, buzdolabı ve bulaşık makinesi dikkat çekiyor. İşte A101 10 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğundaki diğer fırsatlar...

A101'de bu hafta; Toshiba 65" Ultra HD Smart Led TV, Lenovo IdeaPad 3 Notebook, Lenovo E10 Tablet, Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse, SEG A++ Bulaşık Makinesi, SEG A+ No-Frost Buzdolabı, 3 Kapaklı Gardırop, Rapido Ofis Koltuğu, Çalışma Masası, 4 Raflı Kitaplık satılacak.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER



A101 aktüel ürünlerde; Piranha Masaüstü Kablosuz Şarj Aleti, Arzum Pratical Dik Süpürge, SCHAFER Kahve Keyfi Türk Kahvesi Makinesi, Hascevher Düdüklü Tencere, Taraftar Lisanslı Nevresim Seti, Aprilla Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü ce çok daha fazla ürün yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. A101'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu satışa sunuldu. A101'in perşembe günü satışa sunulan indirim kataloğundaki ürünler yine göz doldurdu.

Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünlerini Aldın Aldın!