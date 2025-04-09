A101'de bu hafta neler var? A101 10 Nisan aktüel ürünler kataloğu

10 Nisan A101 kataloğundaki aktüel ürünler belli oldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Modern Ev Eşyaları, Bebek Ürünleri ve Bebek Tekstil ve Giyim Ürünleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri ile Oyuncak grubunda harika fırsat ürünleri yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta ayrıca; 150 cc Benzinli Motosiklet 64.990 TL lira olacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte 10 Nisan A101 kataloğu 2025

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 10 Nisan Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Teknoloji Ürünleri, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli Moped, Ev Eşyaları, Tekstil ve Giyim, Züccaciye ve Mutfak ürünleri ile Temel ihtiyaç grubunda sürpriz indirimler var.

A101 10 Nisan 2025 aktüel kataloğunun ilk sayfa detayında bu haftada bizleri Teknoloji grubunda harika ürünler karşılıyor.

128 GB Cep Telefonu 4.899 TL

55 İnç 4K UHD Android TV 17.999 TL

70 İnç 4K UHD Smart Led TV 38.999 TL

26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 5.599 TL

A101'de bu hafta; Beyaz eşya kapsamında;

Televizyon çeşitleri 29.999 TL - 15.999 TL - 5.999 TL

Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL

Bluetooth Kulaklık 299 TL

SEG Çamaşır Makinesi 12.499 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.799 TL

No-Frost Buzdolabı 18.999 TL

Regal Büro Tipi Buzdolabı 6.999 TL'den satışa sunulacak.

A101 aktüel kataloğunun Teknoloji grubunda yer almış fırsat ürünleri bu kadarla sınırlı değil;

3'lü Cam Ankastre Set 14.499 TL

No-Frost Buzdolabı 21.999 TL

Çamaşır Makinesi 13.499 TL

8 Litre Airfryer 2.599 TL

Hobi Kesim Makinesi 26.999 TL

Dik Süpürge 2.999 TL

Akıllı Vücut Analiz Baskülü 549 TL

Benzinli Çapa Motoru 17.999 TL

Elektrikli Çim Biçme Makinesi 2.499 TL

4 Başlıklı Masaj Aleti 749 TL'den satılacak.

Diğer kategorilerde ise;

3.6 Litre Katlanabilir Ayaklı Saksı 84 TL

2.2 Litre Katlanabilir Ayaklı Saksı 64 TL

Sallanan Berjer 9.999 TL

Otomatik Bebek Tırnak Kesme Makinesi 399 TL

Otomatik Tırnak Törpüsü Seti 229 TL

Çiçek Sulama Kabı 59,50 TL

6.3 Litre Katlanabilir Ayaklı Saksı 105 TL olarak yer alıyor.

A101'de bu hafta bebek eşyaları grubunda;

Otomatik Göğüs Pompası 699 TL

Mama Sandalyesi 929 TL

Çocuk Gece Lambası 59,50 TL

Silikon Vakumlu Mama Tabağı 129 TL

Şeffaf Küvet 229 TL

4'lü Şekilli Bebek Askısı 45 TL olacak.

10 Nisan A101 kataloğu 2025 Züccaciye ve Mutfak grubunda yer alan fırsat ürünleri;

6+1 Pasta Seti 299 TL

Porselen Fincan Takımı 299 TL

Orta Boy Güveç Tenceresi 109 TL'den satılacak.