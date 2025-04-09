A101'de bu hafta neler var? A101 10 Nisan aktüel ürünler kataloğu

10 Nisan A101 kataloğundaki aktüel ürünler belli oldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Modern Ev Eşyaları, Bebek Ürünleri ve Bebek Tekstil ve Giyim Ürünleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri ile Oyuncak grubunda harika fırsat ürünleri yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta ayrıca; 150 cc Benzinli Motosiklet 64.990 TL lira olacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte 10 Nisan A101 kataloğu 2025
A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?
A101'in 10 Nisan Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Teknoloji Ürünleri, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli Moped, Ev Eşyaları, Tekstil ve Giyim, Züccaciye ve Mutfak ürünleri ile Temel ihtiyaç grubunda sürpriz indirimler var.
A101 10 Nisan 2025 aktüel kataloğunun ilk sayfa detayında bu haftada bizleri Teknoloji grubunda harika ürünler karşılıyor.
128 GB Cep Telefonu 4.899 TL
55 İnç 4K UHD Android TV 17.999 TL
70 İnç 4K UHD Smart Led TV 38.999 TL
26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 5.599 TL
A101'de bu hafta; Beyaz eşya kapsamında;
Televizyon çeşitleri 29.999 TL - 15.999 TL - 5.999 TL
Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL
Bluetooth Kulaklık 299 TL
SEG Çamaşır Makinesi 12.499 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.799 TL
No-Frost Buzdolabı 18.999 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı 6.999 TL'den satışa sunulacak.
A101 aktüel kataloğunun Teknoloji grubunda yer almış fırsat ürünleri bu kadarla sınırlı değil;
3'lü Cam Ankastre Set 14.499 TL
No-Frost Buzdolabı 21.999 TL
Çamaşır Makinesi 13.499 TL
8 Litre Airfryer 2.599 TL
Hobi Kesim Makinesi 26.999 TL
Dik Süpürge 2.999 TL
Akıllı Vücut Analiz Baskülü 549 TL
Benzinli Çapa Motoru 17.999 TL
Elektrikli Çim Biçme Makinesi 2.499 TL
4 Başlıklı Masaj Aleti 749 TL'den satılacak.
Diğer kategorilerde ise;
3.6 Litre Katlanabilir Ayaklı Saksı 84 TL
2.2 Litre Katlanabilir Ayaklı Saksı 64 TL
Sallanan Berjer 9.999 TL
Otomatik Bebek Tırnak Kesme Makinesi 399 TL
Otomatik Tırnak Törpüsü Seti 229 TL
Çiçek Sulama Kabı 59,50 TL
6.3 Litre Katlanabilir Ayaklı Saksı 105 TL olarak yer alıyor.
A101'de bu hafta bebek eşyaları grubunda;
Otomatik Göğüs Pompası 699 TL
Mama Sandalyesi 929 TL
Çocuk Gece Lambası 59,50 TL
Silikon Vakumlu Mama Tabağı 129 TL
Şeffaf Küvet 229 TL
4'lü Şekilli Bebek Askısı 45 TL olacak.
10 Nisan A101 kataloğu 2025 Züccaciye ve Mutfak grubunda yer alan fırsat ürünleri;
6+1 Pasta Seti 299 TL
Porselen Fincan Takımı 299 TL
Orta Boy Güveç Tenceresi 109 TL'den satılacak.