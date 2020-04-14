A101'de bu hafta (16 Nisan 2020) neler var? A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

14 Nisan 2020 Salı 17:39 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 17:39

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak için olan fırsatlar göze çarpıyor. Nisan ayının ortasında Ramazan'a sayılı günler kala yiyecek ve içecek ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar da sizleri bekliyor. Peki A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler…

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101'DE BU HAFTA...

A101 aktüel ürünler kataloğunda perşembe günü satışa çıkacak olan indirimli ürünler

A101'de bu hafta geçerli olacak 16 Nisan aktüel kataloğunda çok sayıda bahçe malzemesi ve mutfak erzakları yer alıyor. Bu ürünler arasında en dikkat çekici olanları ise Samsung 55RU7300 55" UHD Curved TV (4 bin 299 TL) oldu.

A101 Aldın aldın kampanyasında bu hafta yine teknolojik ürünler kataloğunda ilk sayfasında yer alıyor. Ayrıca küçük ev aletlerinin de bulunduğu A101 aktüel kataloğunda çocuklar için oyuncak seçeneklerine yer veriliyor.

Bu hafta A101 aktüel kataloğunda; Yüz tanıma özellikli, çift sim kart desteğine sahip, 16GB dahili hafızalı, sekiz çekirdek işlemcili ve 2 yıl garantili Samsung Galaxy A01 Cep Telefonu 1049 TL, Kablosuz görüntü aktarma özellikli, 2 yıl garantili dahili uydu alıcılı HI-LEVEL Android Smart Led TV 1499 TL, Kavisli ekranı, tek kumanda özelliği, bluetooth, Netflix desteğiyle yeni model oluşu ile ön plana çıkan Samsung 55RU7300 4K UHD Curved Led TV 4299 TL'den satılıyor.

Piranha Kablolu Kulaklık 24,95 TL, Piranha Karaoke Mikrofon 59,95 TL, Altus Tezgah Seviyesi Buzdolabı 599 TL, Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 89,95 TL, Sunny Vesta Tost Makinesi 179 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 44,95 TL, Arzum Epilasyon Aleti 85 TL, Gölgelikli Salıncak 259,95 TL, Çim Adam 3,75 TL, Kampçı Çantası 59,95 TL'den satışa sunuluyor.

A101 indirimli ürünlerde bu hafta; Altus buzdolabı, karaoke mikrofon ve akıllı saat, Arzum blender seti, Gölgelikli salıncak, Bahçe ürünleri, çocuk oyuncakları, ev araç gereçleri ve gıda ürünleri dikkat çekiyor. A101 16 Nisan kataloğunda kampanyalı ürünler fırsatlarla raflardaki yerlerini alacak.