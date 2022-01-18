A101'de bu hafta neler var? A101 20 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu

18 Ocak 2022 Salı 14:08 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 14:08

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler belli oldu. A101 aktüel ürünlerde bu hafta onlarca çeşit ürün yer alıyor. Televizyondan akıllı telefona, ev elektroniğinden beyaz eşyaya, züccaciyeden bazı bebek ürünlerine, tekstilden çeşitli gıda ürünlerine kadar pek çok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte A101 20 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronikten beyaz eşyaya, elektrikli ev aletlerinden züccaciyeye, mutfak ürünlerinden ev dekorasyonuna, halıdan kışlık giyim ürünlerine kadar birçok ürün yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta; SEG Mekanik Silindirik Termosifon, Arzum Clean Compact Cyclone Süpürge, Sinbo Quartz Isıtıcı, Piranha Kablosuz Klavye ve Mouse Seti, Schafer Tost Keyfi Tost Makinesi, SEG 5 Kg Çamaşır Makinesi, Telefon Priz Tutucu, Rubenis Bay/Bayan Şemsiyesi, Plenty Araç İçin -30 Derece Antifrizli Cam Suyu 5 Litre, MGS Oyuncak Setleri, Stefan Zweig Kitap Çeşitleri, Ev / Banyo Aksesuarlar ve çok daha fazlası var.

A101 20 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında bu hafta da bizleri elektronik ürünler karşılıyor. LED Telefon Işığı 19,95 TL, Piranha Kablosuz Klavye ve Mouse Seti 99,95 TL, GoSmart Bluetooth Kulaklık 59,95 TL, Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu, 6.5 inç ekran, 6 GB Ram ve 256 GB dahili hafızaya sahip Reeder P13 Blue Max Pro Cep Telefonu 2999 TL'den satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta muhteşem büyüklükte ve kalitede televizyonlar satışa sunulacak. 4K Ultra HD smart özellikleri ile dikkat çeken 3 yıl Vestel servis garantili Toshiba 50UL2163DT/50UL2063DT 50" Ultra HD Smart TV 6599 TL6599 TL'den satılacak.

Bir diğer ürün ise Dahili wifi, dahili uydu alıcılı, kablosuz görüntü aktarma, 2xUSB ve 3xHDMıI girişli, 4K smart özellikli, netflix, youtube gibi son teknoloji fonksiyonları ile göz dolduran Hı-Level 32″ UYdu Alıcılı Smart Led TV 2399 TL fiyatla alıcı bekliyor.

A101 aktüel kataloğunun Beyaz Eşya grubunda bu hafta; Gecikmeli başlatma,elektronik kontrol paneli, ön yıkma 15 programlı 800 devirli SEG 5 KG Çamşır Makinesi 2499 TL, SEG Mekanik Silindirik 65 Litre Termosifon 1499 TL,

A101'in elektrikli ev aletleri grubunda ise HEPA 12 filtre, 5 metre kablo uzunluğu 3 yıl servis garantisi ile Arzum AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 899 TL, Isıya dayanıklı Schafer Chef Mix Çubuk Blender 239 TL, 5 kademeli ısı ayarlı Schafer Tostkeyfi Tost Makinesi 349 TL, King K446 Keyifli Elektrikli Cezve 89,95 TL, Sinbo Quartz Isıtıcı 89,95 TL

A101'de bu hafta kişisel bakım ürünleri de yer bulmuş durumda. Aprilla markası ile Şarjlı Saç Kesme Maknesi 179 TL, Aprilla Şarjlı Saç Sakal ve Vücut Bakım Cihazı 169 TL, Polosmart Yüz Temizleme seti 39,95 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

Aldın Aldın sloganıyla satışa sunulacak olan A101 kataloğunda çok sayıda züccaciye ürünü deyer bulmuş durumda. Luminarc Oval Kase-Pizza Tabağı-Oval servis Tabağı adet 24,95 TL, LAV Emoji desenli Meşrubat Bardağı 6,50 TL, LAV Cam Kase 4,95 TL, Yuvarlak Mikrodalga 3'lü Tencere 24,95 TL, Plastik Ürünler 12,95 TL, Kulplu Cam Yağlık 9,95 TL, Trend Saklama Kabı 12,95 TL, Katlanır Süzgeç 12,95 TL, Silikon Tepsi Tutacağı 9,95 TL, Silikon Servis Gereçleri 9,95 TL, Silikon Nihale 9,95 TL'den satılacak.

Rubenis Bay-Bayan Şemsiye 59,95 TL, Tüy Toplama Rulosu 8,50 TL, Telefon Priz Tutucu 2,50 TL, Ev Banyo Aksesuarları 19,95 TL, JUNO Bay İçi Peluş Terlik 39,95 TL, Juno Bayan İçi Peluş Terlik 39,95 TL, Plenty Araç için -36 derece Radyatör Antifrizi 34,95 TL, Plenty Araç için -30 derece Antifrizli Cam Suyu 19,95 TL olacak.

A101'in Ev tekstili ve Giyim ürünleri olarak bu hafta seçili ürünler arasında Kaymaz Taban 80×150 cm Saçaklı Yolluk 59,95 TL, Kaymaz Taban 80×200 cm Saçaklı Yolluk 79,95 TL, Kaymaz Taban 80×300 cm Saçaklı Yolluk 109,95 TL, Çocuk Fermuarlı Polar Üst 39,95 TL, Bay Polar Eşofman Takımı 69,95 TL, Bayan Welsoft Şapka 32,95 TL, Penti termal Tayt 24,95 TL, Sılk&Blue Ters Havlu Bayan Patik Çorap 7,95 TL, Sılk&Blue ABS Taban 2'li Bebek Havlu Çorap 7,95 TL ve Sılk&Blue Bay Yünlü Havlu Çorap 9,95 TL