A101'de bu hafta neler var? A101 28 Eylül 2023 aktüel ürünler kataloğu

28 Eylül A101 kataloğundaki aktüel ürünler indirim reyonlarında yerini aldı. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Elektronik ve Teknoloji Ürünleri, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli Moped, Mobilyalar, Çok amaçlı Ev Eşyaları, Tekstil ve Giyim, Züccaciye ve Mutfak grubunda muhteşem ürünler yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Kiwi Robot Süpürge 4399 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında yer alıyor. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte 28 Eylül A101 kataloğu 2023

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 28 Eylül Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Teknoloji Ürünleri, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli Moped, Ev Eşyaları, Tekstil ve Giyim, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, ile Temel ihtiyaç grubunda sürpriz indirimler var.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 4 farklı boyutta ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshiba 50″ Ultra HD Android TV 10799 TL, Dahili uydu alıcılı, dahili wifi ve bluetooth, kablosuz görüntü aktarma özellikli netflix, youtube, prime video ve google play tek kumanda özellikli 2 yıl garantili Samsung 40″ Full HD Smart TV 9999 TL, Android işletim sistemli dahili wifi, bluetooth ve kablosuz görüntü aktarma ve sihirli kumandaya sahip olan 2 yıl garantili Onvo 55″ Ultra HD Android 13 Smart Led TV 9999 TL, Onvo 50″ Ultra Android 13 Smart Led TV 8399 TL olarak satılacak.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri kapsamında; Yüz tanıma ve parmak izi okuyuculu 4 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı 6.7″ ekranlı 2 yıl garantili Reeder S19 Max Cep Telefonu 3199 TL, WD 2 TB Harici Disk 1799 TL, GoSmart 10.000 mAh Powerbank 149 TL'den satışa sunulacak.

A101 28 Eylül 2023 aktüel kataloğunun Teknoloji grubunda yer almış fırsat ürünleri bu kadarla sınırlı değil. A101'in Elektrikli Ev Aletleri grubunda; Kiwi Robot Süpürge 4399 TL, Samsung Cyclone Süpürge 2499 TL, Onvo Yağsız Fritöz Airfryer 1899 TL, Cam Sprey Yağlık 230 ml 49,90 TL, Arzum Stayfit Dijital Yağ ve Su Ölçer Baskül 249 TL, Schafer Chef Mix Multi Blender Seti 799 TL, Fakir BlakJet Saç Kurutma Makinesi 299 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 199 TL, Aprilla Erkek Bakım Seti 299 TL olarak yer alıyor.

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda; 15 program ve 15 dahika hızlı yıkama özellikli 1200 devirli 10 KG çamaşır yıkama kapasiteli SEG Çamaşır Makinesi 9999 TL, Led göstergeli çocuk kilidi,zaman erteleme, yarım yük yıkma özelliği ve 6 programlı SEG Bulaşık Makinesi 7999 TL, Çift kapılı Hızlı soğutma özellikli, 242 litre net hacimli SEG Buzdolabı 8299 TL, SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 6099 TL fiyatla 10 iş gününde ücretsiz teslimat ve kurulum avantajı ile satışa sunulacak.

A101 kataloğunda yer alan Ev Eşyaları grubunda Relax Süngerli Yatak 990 TL, Bamboo Yaylı Yatak 1350 TL, Therapy Süngerli Yatak 1150 TL, Dynamic Yaylı Yatak 1250 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.

A101'de bu haftanın öne çıkan ürünü olan Volta YIDE Elektrikli Moped 27.990 TL fiyatlarıyla müşterinin alımına sunulacak.

28 Eylül A101 kataloğu 2023 Züccaciye ve Mutfak grubunda yer alan fırsat ürünleri; Nehir Fiesta Sade 30 Parça Çatal – Kaşık Takımı 890 TL, Nehir Dalyan Sade 30 Parça Çatal – Kaşık Takımı 990 TL, Nehir Zafir Sade 30 Parça Çatal – Kaşık Takımı 890 TL, Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal – Kaşık Takımı 1290 TL, Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 249 TL'den satılacak.

A101 aktüel kataloğunun züccaciye grubunda yer almış fırsat ürünleri bu kadarla sınırlı değil. Hascevher Lotus Granit Karnıyarık Tenceresi 319 TL, Hascevher Lotus Granit Derin Tencere 319 TL, Hascevher Lotus Granit Tava 199 TL, Cem Nero Derin Tencere 219 TL, Cem Nero Tava 109 TL, Cem Nero Basık Tencere 219 TL, Cem Nero 3'lü Tava Seti 159 TL'den satışa sunulacak.

A101'in bu hafta için hazırlanan kataloğunda muhteşem fırsatlar dikkatleri çekiyor. A101 kataloğunda mobilya ürünleri de yer alıyor. Moda Life Eva Genç Odası 5'li Set 10500 TL, Moda Life Eva Genç Odası 3'lü Set 7990 TL, Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı 4450 TL, Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 3450 TL, Masa Takımı 4 Kişilik 3150 TL, Legend Lux Torba Yaylı Yatak 3550 TL, Çift Kişilik Baza ve Başlık Seti 6150 TL, Tek Kişilik Baza ve Başlık Seti 3250 TL, Kabin Boy PP Valiz 349 TL, Orta Boy PP Valiz 449 TL, Büyük Boy PP Valiz 549 TL olarak karşımıza çıkıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunun Tekstil ve Giyim grubunda ise; Çift Kişilik Lastikli Pamuklu Penye Çarşaf 99,90 TL, Tek Kişilik Lastikli Pamul Penye Çarşaf 79,90 TL, Çift Kişilik Bambu Yorgan 579 TL, Yastık Kılıfı 2'li 39,90 TL, Bambu Yastık 99,90 TL olacak.

A101'de bu hafta yatak çeşitleri yer alıyor. Relax Süngerli Yatak 990 TL, Bamboo Yaylı Yatak 1350 TL, Therapy Süngerli Yatak 1150 TL, Dynamic Yaylı Yatak 1250 TL'den satışa sunulacak.

A101'de bu hafta hayvanlar da unutulmamış. Evcil dostlarınız için aksesuarlar uygun fiyattan satışa sunulacak.