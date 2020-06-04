A101'de bugün neler var? A101 aktüel ürünler satışta!

04 Haziran 2020 Perşembe 11:06 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 11:06

A101 marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta geniş yelpazede üründe sürpriz indirimler var. A101 bugün de mutfak eşyaları ve kamp malzemeleriyle müşterilerinin yüzünü güldürecek. A101 aktüel ürünler 4 Haziran 2020 kataloğu yayınlandı! Bugün A101 aktüel ürünler kataloğunda mutfak araç gereçlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Haziran ayının ilk A101 aktüel kataloğunda oto aksesuarlarındaki indirimler ve mutfak eşyalarında kaçırılmayacak ürünler sizleri bekliyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta buzdolabı, televizyon ve dik süpürge de yer alıyor. İşte A101 4 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

A101'e bugün gelecek aktüel ürünler kataloğunda bu hafta kızartma tenceresi ve pizza tabağı, tekstil ve züccaciye ürünleri ile yemek takımları geliyor. 3'lü mermer görünümlü tava seti de A101'e bugün gelen aktüel ürünler arasında yer alıyor.

A101 aktüelin bu hafta yayınlanan kataloğunda dikkat çeken ürünlerin başında; Keramika çerezlik, kupa ve renkli kaseler yer alıyor. Yine bugün A101'de en çok satılacak ürünlerin başında 2'li dondurmalık olacak.