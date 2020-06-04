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Ekonomi

A101'de bugün neler var? A101 aktüel ürünler satışta!

A101in bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler katalogları yayınlandı. A101'de bugün neler var? Her hafta raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'Bugün A101'de neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Bugün A101'e gelecen aktüel ürünlerde bolca tatil malzemesi yer alıyor. Bugün A101'e gelen aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

04 Haziran 2020 Perşembe  11:06 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 11:06
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A101 marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta geniş yelpazede üründe sürpriz indirimler var. A101 bugün de mutfak eşyaları ve kamp malzemeleriyle müşterilerinin yüzünü güldürecek. A101 aktüel ürünler 4 Haziran 2020 kataloğu yayınlandı! Bugün A101 aktüel ürünler kataloğunda mutfak araç gereçlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Haziran ayının ilk A101 aktüel kataloğunda oto aksesuarlarındaki indirimler ve mutfak eşyalarında kaçırılmayacak ürünler sizleri bekliyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta buzdolabı, televizyon ve dik süpürge de yer alıyor. İşte A101 4 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

A101'e bugün gelecek aktüel ürünler kataloğunda bu hafta kızartma tenceresi ve pizza tabağı, tekstil ve züccaciye ürünleri ile yemek takımları geliyor. 3'lü mermer görünümlü tava seti de A101'e bugün gelen aktüel ürünler arasında yer alıyor.

A101 aktüelin bu hafta yayınlanan kataloğunda dikkat çeken ürünlerin başında; Keramika çerezlik, kupa ve renkli kaseler yer alıyor. Yine bugün A101'de en çok satılacak ürünlerin başında 2'li dondurmalık olacak. 

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