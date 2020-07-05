A101'de kurbanlık fiyatları ne kadar? A101 kurbanlık fiyatları 2020

05 Temmuz 2020 Pazar 15:38 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 15:38

Kurban Bayramı'na sayı günler kala A101'de kurbanlık fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Marketlerin Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu. A101 kurbanlık fiyatları 2020, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde araştırılıyor. Kurbanlığını A101'den almak isteyenler A101 kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. A101 kurbanlık fiyatlarını sizler için derledik. İşte A101 kurbanlık fiyatları 2020

Kurban bayramına sayılı günler kala yavaş yavaş kurbanlık telaşı başladı. A101 kurbanlık fiyatları 2020 belli oldu. İşte A101 kurbanlık fiyatları 2020 (büyükbaş ve küçükbaş)

A101 KURBANLIK FİYATLARI 2020

Kurbanlık büyükbaş 1/7 Hisse En Az 20 Kg: 1,495,00 TL

Açıklama:

Büyükbaş kurbanlık hisse kemiksiz ve minimum 20 kilogramdır.

Büyükbaş hisse 1/7 oranındadır.

Bağırsak, deri, kelle, paça, işkembe, kemik kurban sahibi adına Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. İlgili bağış makbuzları kutuların içerisinde kurban sahibine ulaştırılacaktır. Kurbanlık danaların yürek, ciğer ve böbrekleri her koliye 1/7 oranında konulacaktır.

Kurbanlık Karaman koç en az 16 kg 1,295,00 TL'den satışa sunulacak.

Açıklama:

Kurbanlık koçlar, minimum 16 kilogramdır.

4 temel parçaya bölünerek tam ve kemikli şekilde özel poşetli koliye konulacaktır.

Bağırsak, deri, kelle, paça, işkembe kurban sahibi adına Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. İlgili bağış makbuzları kutuların içerisinde kurban sahibine ulaştırılacaktır. Kurbanlık koçların yürek, ciğer, böbrek, dalak ve kuyruk yağlarının tamamı her koliye konulacaktır."

A101 KURBANLIK SİPARİŞİ NASIL VERİLİYOR?

A101'in online sitesinden İslami kurallara uygun olarak, kurban siparişinizi 5 adımda kolayca tamamlayabiliyorsunuz. Sepetinizde kurban ve kurban dışı ürünler aynı anda bulunamaz.